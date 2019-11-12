Kazakistan ile 1.4 milyar dolarlık 19 anlaşma için imzalar atıldı

12 Kasım 2019

Yeşim ARDIÇ

Türkiye ve Kazakistan ticaretinin geliştirilmesi için düzenlenen iş forumu ve Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) onbirinci toplantısı yapıldı. KEK toplantısı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıdan önce yapılan iş forumunda 13’ü ticari, 6’sı kurumsal işbirliğini kapsayan 19 anlaşmaya varıldığını, bu anlaşmaların iş hacminin toplam 1,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Oktay, iki ülke arasında hedef ticari hacmin 10 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Toplantıda imzalanan protokolde 65 eylem planına ilave olarak, uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapma konusunda mutabakat da yer aldı. Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ise ileriki dönemde iki ülke Cumhurbaşkanlarının görüşeceğini hatırlatarak, yapılan çalışmanın bu görüşmede sonuçlandırılacak çok sayıda unsuru içerdiğini bildirdi. Mamin, “Türkistan, ruhani başkentimiz olarak daha çok gelişime ihtiyacı olan bir şehrimizdir ve bununla ilgili olarak da iş adamlarımızı burada yatırıma davet etmek istiyoruz” dedi.

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DEİK ve Kazakh Invest ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan İş Forumu, iki ülkeden çok sayıda devlet bakanı ve 900'e yakın iş adamının katılımıyla gerçekleştirildi. DEİK TürkiyeKazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı, "Karşılıklı ticaretin artırılması önündeki engellerin tespit edilerek, yeni projeler geliştirilmesi ve en önemlisi de ticaretin yapısının iyileştirilmesi gerekmektedir” dedi. Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Aydarbek Saparov da Kazakistan'ın tarımsanayi kompleksinin en cazip yatırım alanlarından biri olduğunu söyledi. Saparov, yerli ve yabancı girişimcileri bu alana çekebilmek için teşvikli krediler ve vergi imtiyazları da sağladıklarını anlattı.

İşbirliği kararlaştırılan alanlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KEK toplantısında kararlaştırılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözetiminde imzalanan işbirliği anlaşmaları hakkında da bilgi verdi. Bu işbirliği alanları şöyle: "Kara Ulaştırma Karma Komisyonu'nun iki ülke arasındaki iş birliği konularını değerlendirmek üzere, 2020 Nisan'ında toplanması, Hazar Denizi geçişi ve Orta Koridor projeleri çerçevesinde iki ülkenin ortak şirketler ve lojistik merkezleri kurması, tersanecilik alanında iş birliği imkanlarının geliştirilmesi, Bakü-Tiflis–Kars Demiryolu'nun Türkiye ve Kazakistan arasındaki taşımalarda daha etkin bir şekilde kullanılması amacıyla ortak bir çalışma yapılması, iki ülke arasındaki ticarette başta gümrükler alanında iş birliği olmak üzere maliyet ve zaman kaybını önleyecek ortak projelerin hızlandırılması, helal akreditasyon, kombine yük taşımacılığı ve yeni sinerji ortak ekonomi programı eylem planı.”





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