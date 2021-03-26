Kazakistan, Türkiye'ye 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ile video konferans yöntemi ile görüştü. İki ülke arasında köklü bir geçmişe dayanan ve kardeşlik ilişkisine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan ile olan ilişkilere büyük önem atfettiklerinin altını çizdi.

Kazakistan ana transit güzergâh haline geldi

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarda Kazakistan’ın ana transit güzergâh olma pozisyonunun devam ettiğini kaydetti. Görüşmeler çerçevesinde 2020 yılı içerisinde Kazakistan tarafından sağlanan 12 bin adet ilave transit geçiş belgesi için teşekkür eden Karaismailoğlu, taşımaların ve ticaretin daha fazla akamete uğramaması ve bu sorunun tekrar yaşanmaması adına, ilave transit geçiş belgesi sorununa kesin çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

“Türkiye’ye ilk etapta 3 bin adet ilave geçiş belgesi vereceğiz”

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ise ilave transit geçişler için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Türkiye’ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi vereceğiz.” dedi.

Teknik heyetlerin kısa bir süre içerisinde bir araya gelip detayları görüşmesi önerisinde bulunan Atamkulov, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin daha da ileri seviyeye taşıması temennisinde bulunarak sözlerine son verdi.

İki bakanın, görüşme sonunda mayıs ayı başında “Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı” yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.