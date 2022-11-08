Kazakistan’da polipropilen tesisi faaliyete geçti

Tesisin açılış törenine, bölgede çalışma ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.

Kazakistan Petrokimya Endüstrileri AŞ kompleksi olarak Atırau bölgesinde törenle faaliyete geçirilen tesiste, 631 kişi istihdam edilecek. Tesiste, bölgedeki Tengiz petrol sahasında çıkarılan ham maddeyle yılda 500 bin ton polipropilen üretilecek, üretim küresel üretimin yüzde 1’ine tekabül edecek.

Açılan tesisle iç piyasadaki talebin yanı sıra polipropilen ihtiyacı olan inşaat, tıp, otomotiv ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Suudi Arabistan, ABD, Belçika, Güney Kore ve Çin’den sonra Kazakistan, bu alanda benzer tesisi faaliyete geçiren altıncı ülke oldu.