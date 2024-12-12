Kazakistan'dan bütçe açığı kapatma adımı! 1,3 milyar dolarlık kredi onaylandı

Kazakistan Parlamentosu'nun haftalık genel oturumunda, ülkenin bütçe açığını kapatmak üzere uluslararası bankalardan kredi alınmasını öngören anlaşmalar onaylandı. Buna göre, Asya Kalkınma Bankası 52,3 milyar Japon yeni (350 milyon dolar), Asya Altyapı Yatırım Bankası 52,7 milyar yen (350 milyon dolar) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ise 85 milyar yen (600 milyon dolar) tutarında Kazakistan’a kredi sağlayacak.

Oturumda yaptığı konuşmada Senatör Sergey Karplyuk, imzalanan kredi anlaşmalarıyla Kazakistan’ın 3,6 trilyon tenge veya ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2,7’si olarak öngörülen bütçe açığını finanse etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Fonların önceliği ulaştırma, sanayi ve eğitim

Kazakistan Maliye Bakanı Madi Takiyev de kredi için para birimi olarak Japon yeni seçilmesinin Japonya’daki tarihsel düşük faiz oranı ile Kazak tengesi ile yen arasındaki yakın korelasyondan kaynaklandığını söyledi. Takiyev, bu fonların ülkede ulaştırma altyapısı, sanayi, eğitim ve diğer öncelikli alanların finansmanı için kullanılacağını sözlerine ekledi.