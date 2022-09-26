Kazakistan’dan makinecilere ilgi

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) üyeleri, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yöneticileri ve makine imalatçıları, katıldıkları 10. Kazakistan Makine Forumu ve Makine Fuarı’nda yakın ilgi gördüler. Astana’da 21-23 Eylül’de gerçekleştirilen ve Kazakistan Makine Sanayi Derneği (AKMI) işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen katılımın yanı sıra Türk makinecileri Kazakistan’da üst düzey kabul de gördüler.

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev’in de katıldıkları ve AKMI Başkanı Meiram Pshembayev yönetimindeki panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kazakistan makine ithalatından daha fazla pay alabileceğini söyledi.

Türk makine sektörünün üretimi hakkında bilgiler veren Dalgakıran, “Makine ihracatımızın yüzde 60’a yakınını Avrupa ülkelerine yapmamız, Türk makinesi için bir kalite göstergesi olarak kabul edilebilir. Rusya ve Özbekistan bu coğrafyadaki önemli pazarlarımız arasında yer almakta. Buna karşın Kazakistan’ın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini makineler oluştururken, Türkiye’nin bundan sadece yüzde 1,5’lik pay alması, bu durumu gelişmeye açık bir potansiyel olarak ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Makine sektöründe Kazakistan ile sadece ticari alanda ilişkilerimizi geliştirmek istemediklerini, aynı zamanda, sanayi alanında da birlikte yol almak niyetinde kaydeden Dalgakıran, “Kazakistan’ın bu alandaki imkanlarının farkındayız ve işbirliği yapacağımız girişimci Kazak firmaların olduğunu da biliyoruz.” dedi.

Dalgakıran, toplantı sonrası Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar ve Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev tarafından kabul edildi. Her iki görüşmede de makine sanayisinde işbirliği alanları değerlendirildi.

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici’nin açılış konuşmaları ile başlayan MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır yönetimindeki özel panelde ise Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcı Sevda Kayhan Yılmaz kapsamlı bir sunum yaparken, Türk-Kazak ortak girişimlerine uygulama örnekleri olarak Kazakistan Aselsan ve Borusan Makine Kazakistan firmaları sunumlar yaptı.