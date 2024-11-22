Kazakistan'ın 2024 ocak-eylül dönemi petrol üretim verileri açıklandı

Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi (KazMunayGaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, bu yılın 9 ayında 18 milyon ton petrol üretildiğini belirtti. Hasenov, söz konusu dönemde taşınan petrol hacminin ise geçen yılın aynı dönemi ile kıyasla yüzde 6 artarak 63 milyon tona ulaştığını ifade etti.

Hasenov, ülkede aynı dönemde polipropilen üretiminin de yüzde 84 artarak 166 bin ton olduğunu söyledi ve Kazakistan Ulusal Varlık Fonu'nun (Samruk-Kazına), KazMunayGaz'ın varlıklarının yüzde 46'sını elinde tuttuğunu ve müteahhit firmalar da hesaba katıldığında yaklaşık 80 bin çalışanı olduğunu belirtti.