07 Kasım 2020

Bu hafta kapak konumuz, ABD seçimleri… Etkileri tüm dünyada hissedilen seçim henüz neticelenmedi ama yankıları, tartışmaları sürüyor. Kazananı olmayan seçim. Yedi Düvel köşesinde Zeynep Gürcanlı, Türkiye için hangisi iyi diye soruyor. Trump mı, Biden mı? Bu iş ne kadar uzadı? Peki, şimdi ne olacak?

Kanaat Önderleri’nde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar’ın konuğuydu.

Altın, seçimleri kazanan yatırım aracı… Gerekçesini Evrim Küçük yazdı.

Kerim Ülker, Emaar'ın Türkiye ve Azerbaycan yerine Ermenistan'a yaptığı jesti yazıyor. Aksan Kozmetik YK Başkanı Zafer Kutanoğlu, yatırım bütçesinin yarısının arsa ve binaya gidişinden şikâyetçi.

Takım Oyunu’nda Özge Yavuz’un konuğu, Group Sagun’un YK Başkanı Tuncay Sagun oldu; “İşin gizli kahramanı eşimdir.”

Amerika’nın lider tercihi… Koç’un Rotası’nda Tunç Diptaş yazdı. Bu hafta Güven Bilge, çizgilerle nakit yönetimine dair bir sohbeti çizerek anlattı.

Fatoş Bozkuş; spor ekonomisini araştırdı ve yazdı.

İyi Hayat’ta Dr. Servet Terziler; “bölgesel zayıflama uzman kliniklerde yapılmalı” diyor. Yasemin Salih, bilmemiz gereken 5 şey’de saç ektirmek kozmetik değil, tıbbi bir işlem diye hatırlatıyor.

Gençler geleceğin değil bugünün özneleri… Didem Eryar Ünlü yazdı. Genç girişimci Burçak Yıldırım; “pes etmek, olmazsa, değiştir, geliştir.” İşin geleceğinde Selenay Yağcı konuştu. Abilitypool kurucu ortağı Yıldırım, “dünyaya karşı iyilik borcumuz var.”

Volkan Akı, insanın değişimdeki rolünü yazdı. Teknotrend’de bu hafta 10 kritik teknolojiyi inceledik. Robotlar ve araçlar dünyası, artırılmış gerçeklik, dijital ikizler, yapay zeka odaklı geliştirme, edge computing, sanal teknolojiler, blockchain, akıllı alanlar, dijital etik ve mahremiyet, kuantum hesaplama.

Duayen sigortacı Çetin Alanya, Anekdot köşesinde Doğan Selçuk Özgürk’ün konuğu oldu.

İyi okumalar…