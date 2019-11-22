Kazancı: Marka değerini yukarı çekerek gelirler artırılabilir

22 Kasım 2019

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Türk futbolunun gelirler konusunda iyi yolda olduğunu belirterek, "Türk kulüplerinin geliri 4,2 milyar liraya geldi, bu da 650 milyon avroya tekabül ediyor. Avrupa futbolunda 25 milyar avro gelir var, bunu sadece 18 milyar avrosu 5 büyük ligden geliyor. Fransa ligine göre üçte bir ekonomimiz olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmeler olumlu ama gidilecek çok yol var." diye konuştu.

Aktif Bankın hazırladığı EkoLig raporundan paylaştığı rakamlar göre kulüplerin gelirlerini artırdığını anlatan Kazancı, "Ticari gelirler konusunda, reklam ve sponsorluk gelirleri, gidilecek yol var. Ürünlerimizi iyi pazarlamamız lazım. Gelir anlamında gidişatın kötü olmadığını söyleyebilirim. Ama giderler konusunda kulüplerin ayağını yorganına göre uzatması önemli. Saha içi gideri dikkate almazsak gelirlerin yukarı çıkmasının bir anlamı kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıya yapılacak yatırımların önemine değinen Kazancı, bu konuda Trabzonspor'u örnek göstererek, "Trabzon'da bir şeyler oluyor. Keyifle seyrettiğimiz futbolu oynuyor, oyuncularını yıldız olarak değerlendirebiliyoruz. Yusuf Yazıcı'yı sattığı gibi yeni oyuncular da çıkardı. Altyapıdan iyi oyuncular çıktığında ve bunlar iyi pazarlandığında, yerine de yenilerini koyduğunuzda, kapanmaz gözüken borçlar kapanır." ifadelerini kullandı.

"Gençlere güvendiğimizde, yapamaz dememek lazım" diyen Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Formül çok belli. Altyapıya yatırım yapılacak, oyuncuya şans verilecek ve biraz da sabır gösterilecek. Süper Lig dahi görmeyen Mert Çetin ve Zeki Çelik, Avrupa'da gittikleri takımlarda banko oynuyorlar. Buradaki birçok futbolsever kendilerini tanımıyordu. Yurt dışındaki kulüpler bizim yıldızlarımıza güveniyor. Oyuncular da çabuk uyum sağladı ve başarılı oldu."

A Milli Futbol Takımı'nın başarılarının da ilgi konusunda domine etkisi yapacağını vurgulayan Kazancı, "İstanbul takımlarının kutuplaşması, futbolcuların sevilip sevilmemesi, milli takımın İstanbul'da oynamaması noktasına getirdi. İlgi düşmüştü. Şimdiki milli takım herkesin çok sevdiği bir takım. Tekrar İstanbul'da oynamaya başladılar. Statlar tamamen doldu. Milli takımımız harika iş çıkarıyor. Sempati duyulan bir oyuncu kadrosu var. Milli takımdaki oyuncu profilinin değişmesi, başka liglerde oyuncularımızın bizi temsil etmesi futbolumuza ilgiyi de artıracaktır." şeklinde konuştu.

"Büyük yıldızlar işin havasını değiştirir"

Yıldız oyuncuların da ligin marka değerini yukarı çekeceğini kaydeden Kazancı, şu görüşleri paylaştı:

"Ronaldo, Juventus'a transfer olduğunda 24 saat içinde 600 bine yakın forma satıldı. Juventus 60 milyon avro gelir elde etti. 125 milyon avroluk bonservis bedelinin yarısını bir günde Ronaldo çıkardı. Hatta naklen yayın ihalesi de bu transferden kısa süre önce yapılmıştı. 'Keşke Ronaldo geldikten sonra ihale yapılsaydı' denildi. Büyük yıldızlar işin havasını değiştirir. Türkiye'de önemli yıldızlar geldi. Antalyaspor, Eto'o'yu aldığında seyirci sayısını artırdı. Arap ülkelerinden Süper Lig'e yoğun ilgi olduğunu biliyoruz. Çin liginden bir futbolcunun transferi ürün satışını farklı yerlere çekebilir. Naklen yayın gelirlerini de artırır. Kulüplerimizin stratejik transfer yapmadıklarını görüyoruz."

Passolig'in kulüplere ekonomik katkısı

Passolig'in kulüplere verdiği ekonomik katkıya da değinen Kazancı, şunları söyledi:

"Kart sayısında 5 milyon 40 bine geldik. Kartların ve e-bilet satışlarının yarısından gelen gelir kulüplere gidiyor. Üç büyük kulüp bundan yılda 5 milyon ortalama gelir elde ediyor. Passolig, 5 sezonda kulüplere 100 milyon lira gelir sağladı. 2-3 sene sonra havuz daha büyüdüğünde İstanbul takımları, adet başına 10 milyon civarında gelir elde edebilecek. Evren her geçen gün büyüyor."

Ceyhun Kazancı, kulüplerin seyirci sayısını artırmaları konusunda da çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Birinci sorun sportif başarı kaybolduğunda kombine kartlıların gelmediğini görüyoruz. Bu oran iki sezon önce yüzde 33'tü, geçen sezon yüzde 25 ve bu sezon da yüzde 21'e indi. Parasını ödediğimiz bir ürünü almıyoruz. Skora bağlı taraftarlılığı da değiştirirsek ortalama seyircide 16 binlere ulaşırız. Saha zeminlerinin kalitesini de artırmak lazım. İyi oyuncu, saha şartları bir araya geldiğinde ligin marka değeri daha da yukarı gidecektir." şeklinde görüş belirtti.

Ürünü iyi pazarlama konusunda İngiltere Premier Lig'e dikkati çeken Kazancı, "2,5 milyar avroya varan yayın gelirleri var. Ürün artık güzel pazarlanıyor. Her yerde izleniyor. İyi pazarlama hamleleriyle kuralları doğru oluşturdular. Biz adım adım gitmeliyiz. Beş büyük ligden en yakın olan Fransa ligini hedef olarak belirlemeliyiz. Paris Saint-Germain'in ciddi bir desteği var. Fransa oyuncu üreten bir lig. Ligimizin üretici rolüne bürünmesi de mantıklı olabilir. İngiltere'de kulüpler de ürünlerini iyi pazarlıyor. Milli takımımızın başarısı önemli ama kulüplerimizin de Avrupa kupalarında başarılı olmaları olumlu etkiler." diyerek sözlerini tamamladı.,