Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi kapsamındaki Yedikule’deki şantiyeyi ziyaret ederek projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, İstanbul için son derece önemli olan, kadim şehre nefes aldıracak Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projesini yerinde incelediklerini belirtti.

Bugün ve yarın gençlerin üniversite sınavında ter döktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, “Sevgili gençlerimiz; hayallerinize ulaşmada önemli bir basamak olan YKS'de emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul’a ne yaparlarsa yapsınlar yine de az kalacağını, bugün burada İstanbul için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık edildiğini aktardı.

Projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, İstanbul’a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.

“Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”

Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, Türkiye’deki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini, kara, hava, deniz ve demir yollarını birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak gördüklerini söyledi.

Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden millet için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demir yollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıkmıştır. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında Türkiye yerini alacaktır. Son 20 yılda 1.432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik, sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 183 artırdık, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 188 artırarak konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şekilde toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkarmış olduk.”

Karaismailoğlu, nisan ayında kamuoyu ile paylaştıkları Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nda, Türkiye’nin 2053 yılına kadar tüm ulaşım sistemlerine yönelik hedeflerini belirlediklerini anımsatarak, “Buna göre, demir yollarında toplan hat uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Yolcu taşımacılığının payını yüzde 1’den yüzde 6’ya çıkaracağız. Yük taşımacılığında ise yüzde 5’ten yüzde 22’ye ulaşacağız. Hızlı tren bağlantısına sahip şehir sayısını 8’den 52’ye yükselteceğiz. Demir yolu işletmeciliğinde enerji ihtiyacının yüzde 35’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız.” diye konuştu.

“İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 50’sinden fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacaktır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şehirler arası hatlardaki bu denli başarıların yanında kent içi raylı sistemlerde de ciddi yatırımlara imza attıklarını belirterek, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811 kilometre şehir içi raylı sistem hattının işletmede olduğunu, bu hattın 312 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edildiğini bildirdi.

Ülke genelinde Bakanlık tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri’de yapımı devam eden 14 ayrı projenin toplam uzunluğunun 185 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “İstanbul’da inşa edilerek hizmete sunduğumuz Marmaray ve Levent Hisarüstü metro hattı uzunluğu 80 kilometreyi bulmaktadır. Kıtaları denizin altından birleştiren Marmaray ile her gün 600 bin İstanbullu seyahat etmektedir. Dünya kenti İstanbul’da yapımı devam eden 7 ayrı hattın da toplam uzunluğu ise 103,3 kilometredir.” şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin yanı sıra İstanbul’daki 6 projede de hızla gelişmeler sağladıklarını, bunların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Bağcılar Kirazlı metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir metro hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı ve Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattı projeleri olduğunu bildirdi.

“Bu yeni konseptte, güzergâh hem demir yolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak”

“İstanbul’da şu an çalışan raylı sistem ağının uzunluğu 263 kilometredir. Projelerimizin tamamlanmasıyla bu uzunluk 366 kilometreye çıkacak” diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gururla ifade etmeliyiz ki mega şehir İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 50’sinden fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Marmaray ile entegre bir proje olup 8 durağı vardır. Bu kapsamda, mevcut haliyle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl şeklide duran 8,3 kilometrelik hat üzerinde iyileştirme ve yeni düzenlemeleri yapmaktayız. Bu yeni konseptte, güzergah hem demir yolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak. Yani çevreci bir demir yolu hattından bahsetmekteyiz. Proje kapsamında, 7,3 kilometrelik yaya yolu, 6,3 kilometrelik bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 6 bin metrekare kapalı sosyal ve kültürel mekan, 9 yaya alt geçidi, 3 yaya üst geçidi, 1 kara yolu üst geçidi, 12 kara yolu alt geçidi ve 2 de taşınacak yaya üst geçidi yer alıyor.”

Bu proje ile İstanbul halkına hızlı, rahat, çevreci ve hibrit bir ulaşım imkanının yanında bisiklet ve scooter kullanım alanları ile birlikte spor ve gezinti alanları da sunduklarını anlatan Karaismailoğlu, sosyokültürel olarak yeni nesil içeriklerle ekolojik ve ekonomik bir ulaşım hattını daha inşa ettiklerini, millete kazandırdıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 20 Eylül 2021'de Sirkeci Garı’nda tanıtımını yaptıkları proje çalışmalarında bugüne kadar 42 bin 570 metre rayın, 410 katener direğinin ve 24 kilometrelik enerji telinin demontajını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yeni sistemin kurulması için hazırlıkları bitirdik. Yüzde 43 oranında ilerleme kaydettiğimiz projenin tamamlanmasıyla birlikte 215 bin metrekarelik çalışma alanında, demir yolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü de yaya yürüme, dinlenme ve rekreasyon alanlarından oluşacaktır. Böylece daha önce sadece demir yolu için kullanılan alanın yüzde 57’sinin yaya kullanımına açık yeşil alan olmasını sağlayacağız. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun ortasında bir ulaşım, dinlenme ve sosyal alan tesis ediyoruz. Bu proje ile hattı kullananlarla birlikte güzergah üzerinde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın da yaşam konforunu artırıyoruz. Aynı zamanda çok kıymetli bulduğumuz bir çalışmamız daha var. Kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkıyor, proje kapsamındaki ata yadigarı tescilli duraklarımızı da aslına uygun olarak restore ediyoruz. Bu süreçte elbette ki sanat tarihçilerimiz, mimarlar, restoratörler ve arkeologlardan oluşan kurul kararlarına uygun hareket ediyoruz.”

Karaismailoğlu, hesaplanabilir tasarruf ve kazancın ötesinde İstanbulluların rahat güvenli ve konforlu yolculuğun yanında nefes alabilecekleri yeşil alanlar oluşturduklarını ve kültür mirasına sahip çıktıklarını vurguladı.

Bunun toplumsal kazancının hesap edilemeyeceğini aktaran Karaismailoğlu, “Bizler halka hizmeti, Hakka hizmet olarak görmekteyiz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımayı ihmal edip halka çile çektirmiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda şehrin en değerli alanlarını yeniden düzenleyerek milletimize kazandırıyoruz. Bu anlamda Haliç Yat Limanı, yakında başlayacağımız Yenikapı Kruvaziyer Limanı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projelerimiz örnek çalışmalarımızdır.” şeklinde konuştu.

Proje 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacak

Bakan Karaismailoğlu, projeyi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek, “Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum. Kara yolu bakım ve işletme açısından 425 milyon 562 bin avro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin avro, zamandan da 242 milyon 544 bin avro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin avro kazanç sağlayacağız.” diye konuştu.

Milletin İstanbul sevdasının 1071’de başladığını, 1453’te hizmet aşkına dönüştüğünü, hükümetin İstanbul’daki hizmet sürecinin artarak da devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir ve yerindedir. Bizler hizmeti ‘Hakka hizmet aşkı’ ile yapmaktayız. İstanbul tarihi kimliğiyle, Türkiye’ye kazandırdıklarıyla, milletimizin gönlünde kurduğu taht ile her zaman en iyisini hak etmektedir. Maalesef İstanbul’u nasıl yönettikleri ortada... Bozulan otobüsler, bitirilemeyen metro hatları, üzerine hafriyat dökülen metrolar, bozuk yollar, bitirilemeyen, iptal edilen projeler, Bakanlığımızın yaptığı hizmetleri sahiplenme… Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Marmaray’a, Avrasya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’na, Osmangazi Köprüsü’ne ‘istemeyiz’ dediler.

İzmir Otoyolu’na, Kuzey Marmara Otoyolu’na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü’ne karşı çıktılar. Bu gayriciddi ve kısa vadeli zihniyetleri tabii ki dikkate almadık. Almayacağız da… Yolumuza devam ettik. Neticede bu eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Artık İstanbullular; felç olan ulaşımı görmek istemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan ve 2019 öncesi ihalesi yapılmış 100 kilometre uzunluğundaki metro hatlarının da bir an önce bitirilmesini İstanbullular bekliyor ama maalesef böyle bir çalışma ve heyecanı görmemekteyiz. İstanbullular, Fatih ve Zeytinburnu arasında Kazlıçeşme-Sirkeci projesi gibi yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip etmektedir. İstanbullular, yapılanları yakından görmektedir.”

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’u yeni, ekonomik, ekolojik ve çevreci yatırımlara kavuşturmaya devam edeceklerini belirterek, “İstanbul için, Türkiye için, bölgemiz için, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi halkının ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu bir ulaşım sistemine sahip bir dünya şehrini inşa ediyoruz.” dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise “Sayın Bakanımızın buraya 3’üncü gelişi. Teşrifleri için teşekkür ediyorum. Bu proje, İstanbul ve Fatih için devam eden en önemli, kıymetli proje. Sadece bir tren yolundan bahsetmiyoruz. İstanbul ve Fatih için çok önemli bir rekreasyon alanı, bir sosyalleşme alanı, turizm için önemli bir destinasyon olacak.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Turan ve beraberindeki heyet, Yedikule’den Sirkeci’ye kadar yürüyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.