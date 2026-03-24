KBSD Başkanı Hoplamaz: Çin’e karşı kaybettik, Avrupa ile rekabette bile zorlanıyoruz

Hayati ARIGAN

hayati.arigan@dunya.com

Kazan ve basınçlı kap sanayisi 2025’i büyü­meyle kapatmasına rağmen artan maliyetler yü­zünden kârlılık 2024 yılının gerisinde kaldı. Kazan ve Ba­sınçlı Kap Sanayicileri Der­neği (KBSD) Başkanı Ham­di Hoplamaz, sektörün 2025 yılında ciro bazında yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü ancak firmaların 2024’teki kârlılık seviyelerini yakalayamadığı­nı söyledi. Hoplamaz, “Genel olarak sektörde ciro artışı ya­şandı ancak maliyetlerdeki hızlı yükseliş nedeniyle kârlı­lık oldukça sınırlı kaldı. Ciro arttı ama kazanç aynı oranda artmadı” dedi.

Sektörün toplam büyük­lüğünün de arttığını belirten Hoplamaz, 2024’te yaklaşık 2,8 milyar dolar olan pazarın 2025 yılında yüzde 15 civarın­da büyüdüğünü ifade etti.

İhracat 400 milyon dolara ulaştı

Kazan üreticilerinin ihracat performansının ise iç piyasa­ya kıyasla daha güçlü olduğu­nu belirten Hoplamaz, sektö­rün 2025’te 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söy­ledi. Toplam ihracatta yakla­şık yüzde 3-4 büyüme yakala­dıklarını aktaran Hoplamaz, “İç piyasada ciddi bir daralma var. Bu nedenle firmalar büyü­meyi ihracatta arıyor. Aslında sektörün büyümesi büyük öl­çüde dış pazarlardan geliyor” diye konuştu.

2026’ya daralma ile başlandı

2026 yılının ilk aylarının ise sektör açısından oldukça zorlu geçtiğini belirten Hoplamaz, ilk çeyrekte büyüme sinyalle­rinin zayıf olduğunu ifade etti. Hoplamaz, bunun hem takvim etkilerinden hem de küresel gelişmelerden kaynaklandı­ğını söyledi. Hoplamaz, “Ocak ayında firmalar yeni yıl bütçe­lerini planladı. Şubat ve mart aylarında takvim etkisi ve Ra­mazan ayı devreye girdi. Bu sü­reç üretim ve ticareti yavaşlat­tı” dedi.

“Sipariş iptalleri yaşanıyor”

Orta Doğu’da yaşanan sava­şın sektörü doğrudan etkiledi­ğini belirten Hoplamaz, birçok firmada sipariş iptallerinin yaşandığını dile getirdi. “Fir­malarımızın İran başta olmak üzere savaşın etkilediği ülke­lerle anlaşmaları vardı. Avans ödemesi alınmış siparişler bi­le iptal edilebiliyor. Sözleşme aşamasındaki projeler dur­duruluyor” diyen Hoplamaz, kendi firmalarında da üretime başlanmış bazı siparişlerde belirsizlik yaşandığını söyledi. Savaşın yalnızca satışları değil üretim süreçlerini de etkiledi­ğini ifade eden Hoplamaz, bazı ithal girdilerin teslim sürele­rinin 2-3 ay uzadığını belirtti.

Sektörün bu yılki ihracat beklentilerinin belirsizlik ne­deniyle temkinli olduğunu söyleyen Hoplamaz, mevcut koşulların devam etmesi ha­linde geçen yılki rakamların yakalanmasının bile başarı sayılacağını ifade etti. Hopla­maz, “Şu aşamada net bir ra­kam vermek zor. Ama bu yıl ge­çen yılki ihracatı yakalayabi­lirsek bile iyi bir sonuç olarak değerlendiririz” ifadalerini kullandı.

Savaş sonrası yeniden inşa fırsatı

Savaşların sona ermesi ha­linde bölgenin yeniden yapı­lanma sürecinin Türk makine ve kazan sektörüne önemli fır­satlar sunabileceğini belirten Hoplamaz, şunları dedi:

“İran çok büyük bir pazar. Savaş sonrası normalleşme olursa ciddi fırsatlar doğabilir. Suriye’de yeniden inşa süreci başladı. Ukrayna’da da savaşın ortasında bile ihracat yapılı­yor. Savaş bittiğinde talep da­ha da artacaktır.”

Rusya’nın da sektör açısın­dan önemli bir pazar olduğunu belirten Hoplamaz, yaptırım­lar nedeniyle ihracatın sınırlı kaldığını, ancak ambargoların kalkması halinde bu pazarda büyük hareketlilik yaşanabi­leceğini ifade etti.

Sektörün en büyük sorunla­rından birinin maliyet artışla­rı ve kur politikası olduğunu vurgulayan Hoplamaz, “Çin ile rekabeti zaten kaybettik. Ama bugün geldiğimiz nok­tada Avrupa’daki üreticilerle bile fiyat rekabetinde zorlanı­yoruz. Bu bizim için ciddi bir problem” diye konuştu. Hop­lamaz, işçilik, enerji ve genel giderlerin hızla arttığını dile getirdi.

Hoplamaz, sektörün reka­bet gücünü koruyabilmesi için üretimde verimliliğin ar­tırılması gerektiğini belirte­rek firmaların dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yö­nelmesi gerektiğini söyledi. KOSGEB, kalkınma ajansları ve bakanlıkların bu dönüşüm için çeşitli destekler sunduğu­nu da hatırlattı.

Kamu alımlarında yerli üretim çağrısı

Hamdi Hoplamaz, kamu alımlarında yerli üreticilere daha fazla alan açılması gerektiğini vurguladı. Özel sektörün büyük ölçüde yerli üreticileri tercih ettiğini belirten Hoplamaz, kamu tarafında ise yerli üreticilerin yeterince pay alamadığını savundu. “Devlet ihracat yapın diyor ama kamu ihalelerinde döviz dışarı gidiyor” diyen Hoplamaz, özel sektörün büyük bölümü yerli üreticilerden alım yaparken kamu yatırımlarında yabancı ürünlerin tercih edilmesini eleştirdi

Sanayide teknolojik güvenlik uyarısı

Modern savaşların sadece askeri değil teknolojik boyutları da olduğuna dikkat çeken Hamdi Hoplamaz, sanayi altyapısındaki kontrol sistemlerinin güvenliğinin önem kazandığını söyledi. Makinelerin uzaktan müdahalelerle durdurulabildiğini ya da sabote edilebildiğini söyleyen Hoplamaz, “Bu nedenle sanayi sistemlerinde kullanılan kontrol altyapılarının güvenli ve mümkün olduğunca yerli olması gerekiyor” dedi.