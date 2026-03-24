KBSD Başkanı Hoplamaz: Çin’e karşı kaybettik, Avrupa ile rekabette bile zorlanıyoruz
Geçen yıl cirosunu yüzde 15 artırın kazan ve basınçlı kap sanayinin kârı artan maliyetler nedeniyle geriledi. Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Hamdi Hoplamaz, “Düşük kur politikası nedeniyle Çin’e karşı rekabeti kaybettik. Avrupa’daki üreticilerle de fiyat rekabeti yapamıyoruz" dedi.
Hayati ARIGAN
Kazan ve basınçlı kap sanayisi 2025’i büyümeyle kapatmasına rağmen artan maliyetler yüzünden kârlılık 2024 yılının gerisinde kaldı. Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) Başkanı Hamdi Hoplamaz, sektörün 2025 yılında ciro bazında yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü ancak firmaların 2024’teki kârlılık seviyelerini yakalayamadığını söyledi. Hoplamaz, “Genel olarak sektörde ciro artışı yaşandı ancak maliyetlerdeki hızlı yükseliş nedeniyle kârlılık oldukça sınırlı kaldı. Ciro arttı ama kazanç aynı oranda artmadı” dedi.
Sektörün toplam büyüklüğünün de arttığını belirten Hoplamaz, 2024’te yaklaşık 2,8 milyar dolar olan pazarın 2025 yılında yüzde 15 civarında büyüdüğünü ifade etti.
İhracat 400 milyon dolara ulaştı
Kazan üreticilerinin ihracat performansının ise iç piyasaya kıyasla daha güçlü olduğunu belirten Hoplamaz, sektörün 2025’te 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Toplam ihracatta yaklaşık yüzde 3-4 büyüme yakaladıklarını aktaran Hoplamaz, “İç piyasada ciddi bir daralma var. Bu nedenle firmalar büyümeyi ihracatta arıyor. Aslında sektörün büyümesi büyük ölçüde dış pazarlardan geliyor” diye konuştu.
2026’ya daralma ile başlandı
2026 yılının ilk aylarının ise sektör açısından oldukça zorlu geçtiğini belirten Hoplamaz, ilk çeyrekte büyüme sinyallerinin zayıf olduğunu ifade etti. Hoplamaz, bunun hem takvim etkilerinden hem de küresel gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Hoplamaz, “Ocak ayında firmalar yeni yıl bütçelerini planladı. Şubat ve mart aylarında takvim etkisi ve Ramazan ayı devreye girdi. Bu süreç üretim ve ticareti yavaşlattı” dedi.
“Sipariş iptalleri yaşanıyor”
Orta Doğu’da yaşanan savaşın sektörü doğrudan etkilediğini belirten Hoplamaz, birçok firmada sipariş iptallerinin yaşandığını dile getirdi. “Firmalarımızın İran başta olmak üzere savaşın etkilediği ülkelerle anlaşmaları vardı. Avans ödemesi alınmış siparişler bile iptal edilebiliyor. Sözleşme aşamasındaki projeler durduruluyor” diyen Hoplamaz, kendi firmalarında da üretime başlanmış bazı siparişlerde belirsizlik yaşandığını söyledi. Savaşın yalnızca satışları değil üretim süreçlerini de etkilediğini ifade eden Hoplamaz, bazı ithal girdilerin teslim sürelerinin 2-3 ay uzadığını belirtti.
Sektörün bu yılki ihracat beklentilerinin belirsizlik nedeniyle temkinli olduğunu söyleyen Hoplamaz, mevcut koşulların devam etmesi halinde geçen yılki rakamların yakalanmasının bile başarı sayılacağını ifade etti. Hoplamaz, “Şu aşamada net bir rakam vermek zor. Ama bu yıl geçen yılki ihracatı yakalayabilirsek bile iyi bir sonuç olarak değerlendiririz” ifadalerini kullandı.
Savaş sonrası yeniden inşa fırsatı
Savaşların sona ermesi halinde bölgenin yeniden yapılanma sürecinin Türk makine ve kazan sektörüne önemli fırsatlar sunabileceğini belirten Hoplamaz, şunları dedi:
“İran çok büyük bir pazar. Savaş sonrası normalleşme olursa ciddi fırsatlar doğabilir. Suriye’de yeniden inşa süreci başladı. Ukrayna’da da savaşın ortasında bile ihracat yapılıyor. Savaş bittiğinde talep daha da artacaktır.”
Rusya’nın da sektör açısından önemli bir pazar olduğunu belirten Hoplamaz, yaptırımlar nedeniyle ihracatın sınırlı kaldığını, ancak ambargoların kalkması halinde bu pazarda büyük hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.
Sektörün en büyük sorunlarından birinin maliyet artışları ve kur politikası olduğunu vurgulayan Hoplamaz, “Çin ile rekabeti zaten kaybettik. Ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa’daki üreticilerle bile fiyat rekabetinde zorlanıyoruz. Bu bizim için ciddi bir problem” diye konuştu. Hoplamaz, işçilik, enerji ve genel giderlerin hızla arttığını dile getirdi.
Hoplamaz, sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için üretimde verimliliğin artırılması gerektiğini belirterek firmaların dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yönelmesi gerektiğini söyledi. KOSGEB, kalkınma ajansları ve bakanlıkların bu dönüşüm için çeşitli destekler sunduğunu da hatırlattı.
Kamu alımlarında yerli üretim çağrısı
Hamdi Hoplamaz, kamu alımlarında yerli üreticilere daha fazla alan açılması gerektiğini vurguladı. Özel sektörün büyük ölçüde yerli üreticileri tercih ettiğini belirten Hoplamaz, kamu tarafında ise yerli üreticilerin yeterince pay alamadığını savundu. “Devlet ihracat yapın diyor ama kamu ihalelerinde döviz dışarı gidiyor” diyen Hoplamaz, özel sektörün büyük bölümü yerli üreticilerden alım yaparken kamu yatırımlarında yabancı ürünlerin tercih edilmesini eleştirdi
Sanayide teknolojik güvenlik uyarısı
Modern savaşların sadece askeri değil teknolojik boyutları da olduğuna dikkat çeken Hamdi Hoplamaz, sanayi altyapısındaki kontrol sistemlerinin güvenliğinin önem kazandığını söyledi. Makinelerin uzaktan müdahalelerle durdurulabildiğini ya da sabote edilebildiğini söyleyen Hoplamaz, “Bu nedenle sanayi sistemlerinde kullanılan kontrol altyapılarının güvenli ve mümkün olduğunca yerli olması gerekiyor” dedi.