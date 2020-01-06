KDV %1’e indi, yumurtacı zamdan vazgeçti

06 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

Zarar ettikleri gerekçesiyle zam yapmaya hazırlanan yumurtacıları, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi durdurdu. Sektör temsilcileri yaklaşık bir buçuk yıldır zararına satış yaptıklarını belirtiyor.

Yaklaşık 1.5 yıldır zararına satış yaptıklarını belirten sektör temsilcileri, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesiyle, yumurtaya yapılacak olası zam kararından vazgeçti. KDV indirimi tüketici fiyatlarına yansımayacak.

Bugün; piyasada fiyatı normal olan yumurtanın üretici tarafından zarar edilerek temin edildiğine vurgu yapan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Yumurta üreticileri olarak vatandaşımız yumurtayı daha yüksek rakamlara yemeden, biz zarardan nasıl çıkarız formülünde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin uygun olacağını düşündük. Yüzde 1 KDV ile çıkış yapılması üreticiyi zarardan kurtaracak. Yem KDV’si yüzde sıfır olduğu için marketlerden aktarılan KDV’yi üretici devlete ödemek durumundaydı. Bu haksızlık şu anda giderilmiş oldu. Mutluyuz” dedi. Afyon, söz konusu indirimin tüketiciye yansıyacağı kısmı da değerlendirerek, “Tüketici yumurtayı zaten ucuz yiyor. Eğer üretici zarardan çıkacağım diyerek fiyatları yukarı çekme kararı alsaydı, vatandaş yumurtayı pahalı yiyecekti. Ancak KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi fiyat artışının önüne geçti” diye konuştu.

Kayıt dışı satışı önleyecek

Öte yandan sektörde faturasız ticarete tabii olan yumurtaların bulunduğunu ifade eden Afyon, KDV indirimi kayıt dışı satışları önleyecek, fiyatta istikrarı da getirecek” yorumunda bulundu.

Matlı: Beyaz ete benzemesin

Bursa Ticaret Borsası ve Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, yumurtada KDV’nin 1’e düşürülmesini, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne uygulanan indirim senaryosuna benzettiğini belirterek, sonucunda da benzer sorunların yaşanacağını ileri sürdü. Matlı, “Üreticiler açısından KDV bütünüyle inmediğinden son tüketici nezdinde yumurta fiyatı değişmeyecek. Perakende anlamında yumurta fiyatları geri gelmeyecek. Arada toptancı ve zincir marketlere yumurta satanlar yüzde 1 KDV ile satacak; ancak aldıkları yüzde 18 KDV’li hizmet, elektrik gibi alanlarda KDV alacakları birikecek. Üreticinin sırtına daha çok KDV alacakları birikecek. Son tüketiciye faydası olmayacakken, üreticiler üzerinde KDV birikimlerinden dolayı ilave finans yükü yaratılacak. Benzer KDV indirimi beyaz et sektörüne yapılmıştı; ancak kayda değer oranda KDV alacağı biriktiği ve sektörün batacak duruma gelmesiyle KDV’ler geri çekilmişti” değerlendirmesinde bulundu.

“Müstahsilden ödemeleri alamıyorduk”

Karakaşlar Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakaş da, alınan kararı olumlu karşıladıklarını ve sektörün bir süredir bu haberi beklediğini söyledi. Yüzde 8 KDV ile yapılan satışlarda da müstahsilden ödemeleri uzun zaman alamadıklarını belirten Karakaş, “Bu durum hem ödeme almamızı kolaylaştıracaktır hem de faturalı satışları artıracaktır” dedi.

2019’da yumurta ihracatı geriledi

2019 yılı sofralık yumurta ihracatı 4 milyar adet iken toplam yumurta ihracatı 272 bin ton olup, 294 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 22 ülkeye ihracat yapılırken, ilk 5 ülke sırasıyla; Irak, Suriye, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Afganistan, Malezya, Azerbaycan, Gürcistan gibi Asya ülkeleri ile Libya, Kongo, Somali, Cibuti gibi Afrika ülkelerine de ürün gönderildi. 2018 yılında toplam 430 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirilmişti. Sektörün 2020 yılı hedefi ise miktar olarak mevcut ihracatı korurken, yeni pazarlarda tonajı artırıp yeni pazarlara açılmak.