KDV desteği 2 ay daha sürecek

ANKARA - DÜNYA

COVID-19 destekleri kapsamında geçen yıl başlatılan ve Aralık ayında süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılan KDV indirimi, 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğine göre, KDV indirimleri 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere Temmuz sonuna kadar uzatıldı.

İndirimli KDV’ye tabi sektörler şunlar:



Yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım onarım faaliyetleri Öte yandan, işyeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve işyeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının da yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilecek.



Temmuz ayında açılacak sinemalarda, biletler üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisi de Temmuz sonuna kadar yüzde 0 olacak.