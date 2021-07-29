KDV desteği ve TL'de stopaj indirimi devam edecek

Pandemi sürecinde devreye alınan KDV indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatılırken, TL mevduata uygulanan stopaj indirimi eylül ayına uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Bakan Elvan ayrıca, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.