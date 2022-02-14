KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Temel gıdada KDV indirimi, etiket fiyatlarına yansımaya başladı.

Enflasyonla mücadele çerçevesinde temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda ürünlerinde yüzde 7’lik indirim anlamına geliyor. Sektörden de yüzde 7 indirim bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından zincir marketler de harekete geçerek, fiyatları güncellemeye başladı.

CarrefourSa'dan yapılan açıklamada, 42 bin ürünün fiyatınının düzenlendiği belirtildi. Migros, 20 binin üzerinde ürünün fiyatının indirildiğini açıklarken; BİM, Happy Center ve Onur Marketler de etiket fiyatlarını güncellediğini duyurdu.

Onur Marketler, ayrıca yüzde 7'lik indirimin üzerine ek yüzde 7'ye varan indirim kampanyası başlatacaklarını bildirdi.

Denetimler başladı

Öte yandan gıda fiyatlarına yönelik denetimlere hız verildi. Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatları karşılaştırıldı.

Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş dün yaptığı açıklamada, denetimlerin yoğunlaştırılacağını ve KDV indirimini fiyata yansıtmayan marketlere en ağır cezaların verileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da BAE ziyareti öncesinde "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte KDV indirimi olan ürünler

KDV indirimi olan ürünler şunlar olacak:

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri

Su

Çay

Şeker

Tuz

Sıvı ve katı yağlar

Kırmızı et

Beyaz et

Balık

Süt

Yoğurt

Peynir,

Zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.