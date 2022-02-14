KDV indirimi olan ürünler hangileri?
KDV indirimi ile temel gıdada KDV yüzde 1'e iniyor. KDV indirimi ile birlikte, bu düzenleme kapsamındaki ürünlerin fiyatlarına indirim bekleniyor. 14 Şubat itibariyle yürürlüğe giren KDV indirimi ile sebze, meyve çeşitleri gibi pek çok gıda maddesinde KDV yüzde 1 olarak uygulanacak.
Temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile yüzde 8 KDV uygulanan ürünlerin yer aldığı listedeki gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
KDV indirimi olan ürünler vatandaşlar tarafından merak edilirken, sebze, meyve yumurta, domates, bebek mamaları gibi ürünlerde KDV artık yüzde 1 olarak uygulanacak.
KDV indirimi olan ürünler şunlar olacak:
- Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri
- Su
- Çay
- Şeker
- Tuz
- Sıvı ve katı yağlar
- Kırmızı et
- Beyaz et
- Balık
- Süt
- Yoğurt
- Peynir,
- Zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.
Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.