KDV indirimi olan ürünler hangileri?

Temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile yüzde 8 KDV uygulanan ürünlerin yer aldığı listedeki gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

KDV indirimi olan ürünler vatandaşlar tarafından merak edilirken, sebze, meyve yumurta, domates, bebek mamaları gibi ürünlerde KDV artık yüzde 1 olarak uygulanacak.

KDV indirimi olan ürünler şunlar olacak:

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri

Su

Çay

Şeker

Tuz

Sıvı ve katı yağlar

Kırmızı et

Beyaz et

Balık

Süt

Yoğurt

Peynir,

Zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.