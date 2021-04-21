KDV indirimi uzatıldı mı? Turizmde KDV indirimi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi konusunda açıklamada bulundu. Erdoğan, turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indiriminin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verildiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ve KDV indirimi konusunda açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma uygulamasına devam edilmesi yönünde karar aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektöründe ise KDV indiriminin haziran sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Turizmde KDV indiriminin devam etmesi ile;
- İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
- Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
- Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
- Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
- Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
- Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
- Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.