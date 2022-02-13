KDV indirimini yansıtmayana ağır ceza

DÜNYA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından bir duyuru yayınlayarak gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesiyle ilgili düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını söyledi. Tüm illerin Ticaret Müdürlüklerine talimatlar verildiğini kaydeden Muş, Pazartesi günü itibarıyla denetimlerin daha da yoğunlaştıracağını bildirdi.

Bakan Muş denetimlerde KDV indirimini fiyata yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden marketlere en ağır yaptırımların uygulanacağını aktardı.