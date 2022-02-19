KDV indirimiyle ilgili yumurta işletmelerine müfettiş incelemesi

ANKARA(DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı KDV indirimi öncesi fiyat artırarak KDV indiriminin etkilerini ortadan kaldırdıkları iddialarını araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada toptan perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği hatırlatılarak, “Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır.” denildi.

Açıklamada, bu iddianın; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.