KDV kararında düzeltme; o ürünlerde de vergi yüzde 1'e düştü

DÜNYA

Gıdada KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda sehven yapılan hata bugün düzeltildi.

Böylece bu ürünlerle ilgili yapılan düzeltme sonrası, bu ürünler için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de 'Düzeltme' başlığıyla yayımlanan karar şöyle:

"13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3 üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir."