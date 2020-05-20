KDV'lere karşılık 200 milyar liralık kağıt çıkarılsın

20 Mayıs 2020

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, koronavirüs sonrasında en hızlı toparlanacak sektörün de imalat sanayi olacağını söyledi. Resmi bir rakam olmamakla birlikte, özel sektörün devreden KDV yanı sıra hakkediş kaynaklı 200 milyar liranın üzerinde kamudan alacağı bulunduğunun altını çizen Özdebir, bunun karşılığında vadeli bir kağıt çıkarılabileceğini bildirdi.

Gündemdeki ekonomik gelişmeleri bir grup gazeteciye değerlendiren Özdebir, bu dönemde yaşanan nakit sıkışıklığının özel sektör ve devleti rahatlatacak bir şekilde çözülebileceğini söyledi.

Gerekirse aylık 10 milyar liralık dilimler halinde çıkarılacak kağıdı elinde bulunduranların, bunu bankaya teminat gösterebileceğini ifade eden Özdebir, aynı zamanda bu kağıtlarla mal alımının da yapılabileceğini kaydetti. Uygun görülecek süre sonunda bunların tekrar devlete olan KDV, muhtasar ve diğer vergi borçlarının ödenmesinde kullanılabileceğini söyleyen Özdebir, “Bunların 5 defa el değiştirmesi halinde, oluşacak kâr ve vergi kaynaklı olmak üzere devlet verdiği çek kadar alacaklı hale gelmiş oluyor. Zaten piyasada iş olmadığında kamunun gelirleri de düşüyor, biz bunu kamunun ve özel sektörün gelirlerini artıracak bir çare olarak düşünüyoruz” dedi.

“Bazı medikal firmaları yurt dışı pazar şansını kaybetti”

Özdebir, bu kağıtların nakde dönüştürülemeyeceğini, döviz alınamayacağını aktardı.

Salgın döneminde reel sektörün tüm göstergelerinin negatif etkilendiğini belirten Özdebir, buna rağmen imalatın devam ettiğini söyledi. Medikalcilerin en iyi iş yapmaları gereken dönemde ihracat yasağı sebebiyle iş yapamadığının altını çizen Özdebir, bu yasağın kalktığını ancak bazı firmaların yurt dışı pazar şansını kaybettiğini bildirdi.

Bu süreçte Türkiye’nin tek başına iyi olmasının yetmediğini, ihracatın yoğunluğunu teşkil eden AB ülkelerinde hayatın durmasının Türkiye’de de işleri yavaşlattığını söyleyen Özdebir, “Salgında ekonomiyi ne kadar serbest bırakırsanız, ekonomik maliyeti o kadar az oluyor. Ne kadar sınırlayıcı tedbir alırsanız, maliyeti de o kadar fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

“En hızlı toparlanma imalat sanayinde olacak”

Salgın sonrasında en hızlı toparlanmanın imalat sanayinde olacağını vurgulayan Özdebir, kurumsallaşmanın ilerledikçe sağlık tedbirlerinin de arttığını, Gebze’de yapılan taramalarda hastalığa yakalanma oranlarının çok düşük kaldığının görüldüğünü bildirdi. Bazı sektörlerde stoklarda şişmeler olduğuna değinen Özdebir, bir çok firmanın üretim zincirindeki kırılmadan korkarak talebi öne çektiğini, 2-3 aylık siparişleri toptan verenlerin olduğunu anlattı.

“Ara malı handikapını azaltacak yatırımlar sürüyor”



Ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, özellikle proje bazlı teşvik kapsamında başlayan büyük yatırımların devam ettiğini bildiren Özdebir, “Petrokimya, demirçelik, gübre, otomobil parçaları, paslanmaz çelik gibi sektörlerde devam eden büyük yatırımlar zamanında bitirilebilirse, ithal girdiye bağımlılık oranımız büyük ölçüde azalacak, ara malı ithalatı handikapımız azalacak” diye konuştu.