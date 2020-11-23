Kefalet sigortası nedir, ne işe yarıyor?

Teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünü, sigorta şirketinin sigortalı lehine üçüncü kişi lehtara sağladığı teminat türlerinden biri kefalet sigortasıdır.

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının kefili olurken, sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde, lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

Kefalet sigortasında sigorta şirketinin verdiği teminat, ödemeden ibaret olmak zorunda değildir. Bu durumda yüklenici proje kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, sigorta şirketi yeni bir yükleniciye projeyi tamamlatmakla yükümlü olabilmektedir. Bu nedenle kefalet sigortasının en çok tercih edildiği alanlar, inşaat, lojistik, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projeleri olmaktadır.

Kefalet sigortası ne işe yarıyor?

Kefalet sigortası bankaların kredi hacmini artırıyor. Reel sektörün bankalardaki kredi limitlerinin tamamının nakit kredi olarak kullanılmasını sağlayan kefalet sigortası, ilave kredi kapasitesi oluşturulmasına imkan veriyor.

Kefalet sigortası uygulamasında kredi kullanım ücreti, limit tahsis ücreti gibi ek ücretler bulunmazken, sigortalıdan alınan primler ve gereken durumlarda ipotek ve rehin için alınan masraflar bulunuyor. Ayrıca, sigorta şirketleri kefalet senedi düzenlerken sadece mektup vadesi kadar sigorta primi alırken, komisyon, hesap işletim ücreti, limit tahsis ücreti, limit kullanım ücreti gibi ek ücretler talep etmiyor. Yani, kefalet sigortasının maliyeti, banka teminat mektuplarının maliyetinden daha düşük kalıyor.

Türkiye'de şu anda kefalet sigortası uygulaması bulunuyor. 2014 yılında çıkarılan Kefalet Sigortası Genel Şartları ve Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ ile yürürlüğe giren uygulama bu tebliğe göre uygulanıyor. Ancak bu sistemin kullanılması ise 2017 yılına dayanıyor. Kefalet sigortası ilk olarak 2017'de kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kabul edilmeye başlandı.