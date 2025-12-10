Kendi düğününde fark etti! Krizi fırsata çevirip tedarikçi oldu: Şimdi 56 ülkeye ihraç ediyor

Kendi düğünü için hazırlık yaptığı sırada organizasyonda kullanılan ekipmanların üretimiyle ilgili eksiklik olduğunu fark eden Gür, 2021'de 30 metrekarelik atölyede organizasyon ve düğün ekipmanları üretmeye başladı. Taleplerin artmasıyla da işini büyüttü.

56 ülkeye ihraç ediyor

Bozüyük ilçesinde 5 bin 650 metrekarelik tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Gür, ürettikleri nikah masası, kına tahtı, fon perdesi, şamdan, sandalye ve sehpa gibi farklı kalemlerdeki organizasyon ve düğün ekipmanlarını yurt içinin yanı sıra 56 ülkeye gönderiyor.

Daha önce farklı sektörde çalışan ancak başarılı olamayan genç adam girişimcilikten hiç vazgeçmediğini, organizasyon sektöründeki eksikliği de kendi düğününde tecrübe ettiğini anlattı.

4 yılda 30 metrekareden 5 bin 650 metrekareye

Talep olmasına rağmen sektörde ürün sorunu olduğunu fark eden genç adam, 30 metrekarelik küçük bir atölyede başladığı işi, 4 senede 5 bin 650 metrekare kapalı alanda üretim yapan büyük bir tesis haline getirdi.

Ahşap, metal, pleksi, neon tabeladan kına tahtına kadar tüm düğün organizasyon ürünlerini kendilerinin ürettiğini belirten Gür, "Bir organizasyon firmasının ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları tek çatı altında kendi fabrikamızda üretiyoruz. Türkiye'de ilçeler dahil köylere kadar tedarik sağlıyoruz. Düğün salonları, organizasyon firmaları ve davet evleri gibi Türkiye genelinde binlerce işletmenin ekipman tedarikçisiyiz." dedi.

Dünyaya açıldı

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da güçlü bir ağa sahip olduklarını anlatan Gür, "Almanya, Belçika, Makedonya, Hollanda başta olmak üzere ürünlerimiz 56 ülkede kullanılmaya başlandı. Bozüyük'ten çıkan bir markanın dünyaya açılması bizim için gurur verici." diye konuştu.

"Yaklaşık 120 kişiye iş imkanı sunuyoruz"

Gür, tasarımın tamamen kendi bünyelerinde ilerlediğini ve sahada çalışan organizasyon firmalarının ihtiyaçlarını takip ettiklerini söyledi.

Trendlerin, renklerin ve konseptlerin analizlerini yaparak, hem teknik ekip hem de Ar-Ge birimiyle ürün tasarımlarını oluşturduklarını dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Her ürünün çizimi, ölçüsü, oranı ve malzemesi tamamen bize ait. Yani dışarıdan bir ürünü kopyalamıyoruz. Tam tersine sektörde yeni trendleri belirleyen tasarımları ortaya koyuyoruz. Tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlamanın yanında evlere verdiğimiz fason dikiş işleriyle talebe göre yaklaşık 120 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Özellikle evde üretimi yapan kadınlara verdiğimiz işler sayesinde birçok ailenin gelirine katkı sağlıyoruz. Bölgedeki kadın istihdamını destekliyoruz. Hem fabrikada hem de evde çalışan tüm ekibimiz Bozüyük'ten Türkiye'ye açılan bu yönetim gücünün gerçek kahramanlarıdır. Üretim kapasitemiz arttıkça istihdamı büyütmeye daha fazla kişiye iş verme fırsatı sunmaya devam edeceğiz."

Gür, üretim alanını büyüterek, daha modern üretim altyapısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Otomasyona ağırlık vereceklerini vurgulayan Gür, "Aynı zamanda büyüyen üretim yapımıza paralel olarak istihdamı artırarak daha fazla kişiye iş imkanını sağlayan güçlü bir altyapı kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha büyük bir fabrika, daha modern bir üretim teknolojisi ve daha geniş bir istihdam kadrosuyla sektörde kalıcı liderlik sağlamaktır." ifadesini kullandı.