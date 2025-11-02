Kendi mahsulünü kurtarmak için denedi, kahverengi kokarcaya doğal çözüm buldu

Bölgede fındık ve sebze üretimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceği istilası, üreticileri alternatif yöntemler geliştirmeye yöneltti. Trabzon'da denemeler yapan üretici Fatih Çolak, kadife çiçeği ve soğanı kullanarak hazırladığı karışımı bitkilerine uyguladı. Çolak'ın bu yöntemiyle bahçesindeki zararlı yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Kendi mahsulünü kurtarmak için geliştirdi

Soğan ve kadife çiçeğinin karışımıyla bir formül bulduğunu belirten Fatih Çolak, deneyimlerini şöyle anlattı:

"Ben de bu zararlının etkilerini gören bir üreticiyim. Bu zararlı maalesef ülkenin yarısından fazlasına yayıldı. Geçen yıl özellikle fasulyelerimde ciddi bir verim kaybı yaşadım. Önüne nasıl geçebilirim diye düşündüm. Deneyler yaparak en yararlısını buldum. Çok basit bir yöntem aslında.

İki günde hazır oluyor

Bildiğimiz soğan ve kadife çiçeği dediğimiz bitkinin karışımıyla yaptığımız bir formül. Sadece suda bekletiyoruz. İki günlük bir süre içerisinde yapılan bir formül. Bunları bitkilerin üzerine püskürtüyorum. Kokarca canlısını uzak tutmaya yarıyor. Hoşlanmadığı bir solüsyon oluyor diyebilirim. Bundan dolayı da mahsulümden uzak duruyor.

Bu kalıcı bir çözüm mü değil ama bireysel manada beni kurtaran ya da yapacak olan çiftçileri kurtaracak bir çözüm. Bunun için daha ciddi çalışmalar yapılıp kokarcayı gerçekten kontrol altına almak gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımdan bulduğum her yöntemi duyuruyorum. Bunun gibi çok farklı ilaçlar da kullanıyorum. İlacı doğada. Bu zararlıların sevdiği ve sevmediği mahsulleri de gözlemleyebiliyorsunuz. Bunlar kokularıyla hisleriyle hareket eden canlılar ve siz bir fasulyeye kadife çiçeğini sıktığınız zaman fasulyeyi rahatsız etmiyorsunuz ama kokarcayı rahatsız ediyorsunuz. Bu formüllerden herkes faydalansın isterim."