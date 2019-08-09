Kenevir üretimi için 32 il daha müracaat etti, tarlalar yok sattı
Türkiye'de 1 milyar dolarlık pazar oluşturması beklenen kenevir, hem üreticinin hem de sanayicinin gündemine oturunca, üretim için iller sıraya girdi, tarlalar da yok satmaya başladı.
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