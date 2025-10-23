Kenevirde hayal kırıklığı: Yüzde 87 azaldı

Amasya’da “Kenevir Yeniden Doğuyor Projesi” kapsamında ekilen kenevirde ciddi gerileme yaşandı. 2024’te 6 bin 500 dekara ulaşan ekim alanı, 2025’te sadece 850 dekara düştü. Üreticiler, sözleşmeli üretim sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle ekim yapmaktan vazgeçti.

TİGEM ve özel firmalar devrede

850 dekarın 500’ü TİGEM’in Gökhöyük Tarım İşletmesi’ne aitken, kalan bölüm özel firmalar tarafından Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde ekildi. İl Tarım Müdürü Ahmet Arslan, firmaların sektöre daha güçlü girmemesi halinde üretimin daha da düşeceğini vurguladı.

TİGEM yetkilileri kenevirin tekstilden savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip olduğunu belirtti. Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya’nın 296 tonluk üretimiyle Türkiye’de tohum üretiminde lider olduğunu söyledi.

Hasat töreninin salona alınmasına tepki gösteren Vali Bakan, etkinliğin tarlada sürmesini sağladı. “Yağmurda eriyecek halimiz yok,” diyerek gerçek tarım koşullarına vurgu yaptı. Tarım yetkilileri ve siyasetçiler de programa katıldı.