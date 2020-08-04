Kent iş dünyasından çağrı: Antalya Afet Bölgesi ilan edilsin

04 Ağustos 2020

FİKRİ CİNOKUR

Ekonomisi turizme bağlı olan ve pandemi sürecinde ağır hasar alan Antalya'nın iş dünyası, kentin ‘ekonomik afet bölgesi' ilan edilmesini istiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB), Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası (MATSO) tarım ve hizmet sektöründe istihdamın çok gerilediğini, turizmde büyük sıkıntı yaşandığını vurgulayarak Antalya'nın ‘ekonomik afet bölgesi' ilan edilmesini istedi.

Vergi borçlarından muafiyet bekleniyor

Üyelerinin Antalya ve diğer turizm bölgelerinin ‘ekonomik afet bölgesi' ilan edilmesini talep ettiğine dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin, meslek komitelerinin oteller içinde yer alan işletmelerin SGK primleri, stopaj ve her türlü vergi borçlarından yıl için muaf tutulmasını talep ettiklerini belirtti.

Kitap-kırtasiye sektörünün de destek kredilerinin tekrar verilmesini, kira stopaj vergisi ile diğer vergilerden muaf tutulmasını, oteller ve benzer konaklama yerleri, E-Arşiv Fatura uygulamasının ertelenmesini istediğini anlatan Çetin, şöyle devam etti: “Restoran yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri, okul kantini, nargile kafe, okullara yemek hizmeti veren işletmelerin stok kayıplarının telafi edilmesi, kira, elektrik, su ve personel maaşlarına destek talepleri var. İşletmeler ayrıca stopaj vergisi gibi vergilerden muaf tutulması, hedef ülkelerde tanıtım faaliyetlerinin, özellikle kongre ve fuar turizmi tanıtımlarının devamı, taşıt kiralama ve ilgili hizmetler, havalimanı kira ve diğer ödemelerde indirim yapılmasını, KDV'nin süresiz olarak veya 2 yıllığına yüzde 1'e indirilmesini istiyor. SPA işletmeleri de yabancı personel çalıştırma izni talep ediyor.”

"İstihdam kaybının yüzde 30'u Antalya'da"

ATB Başkanı Ali Çandır da, COVID-19 salgını nedeniyle Antalya'da istihdamın büyük bir yara alındığını belirterek, Antalya iş dünyasının ilave kredi yükleri altına girmek durumunda kaldığını söyledi. En önemli ve kalıcı tahribatın istihdamda yaşandığını vurgulayan Çandır, “Pandemide Antalya istihdamı için tam bir yok oluş durumu ortaya çıktı. Türkiye'deki istihdam kaybının yüzde 30'undan fazlası tek başına Antalya'da yaşandı. Bu bile kentimizin bir afet bölgesi ilan edilmesi için yeterli” dedi. Antalya ekonomisinin en az yüzde 80'inin çöktüğünü ifade eden Çandır, “Antalya, ülkemizin dünyaya açılan penceresi konumunda. Antalya durursa Türkiye durur. Ülkemizde salgın afet bölgesi ilan etmek, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olmalı. Antalya, afet bölgesi olarak ilan edilmeli” dedi.

"Bakanlar Kurulu, Antalya gündemiyle toplanmalı"

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise Antalya'daki işletmelerin büyük sıkıntı içerinde olduğunu ifade ederek, “Bakanlar Kurulu Antalya gündemli toplanmalı” dedi. Boztaş, şöyle devam etti. “Antalya sanki bir afet yaşıyor. Sanki yağmur yağdı, bütün işletmelerimiz sele maruz kaldı. Bakanlar Kurulu'nun mutlaka Antalya gündemli toplanarak içinde bulunduğumuz durumu ele almasını ve destek paketi açıklamasını bekliyoruz” dedi.