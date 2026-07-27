Kentsel dönüşüm istihdamı uçurdu: İnşaatta tarihi rekor

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Türkiye genelinde, özellikle İstanbul'da hızlanan kentsel dönüşüm projeleri inşaat sektöründeki istihdama da yansıdı. Sektörde ücretli çalışanların sayısı mayısta 1 milyon 933 bin 256'ya ulaşarak tüm zamanların en yüksek mayıs ayı seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde çalışan ücretlilerin toplam sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 oldu.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayide yüzde 3,2 gerilerken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 yükseldi.

İnşaat istihdamına 22 bin 576 kişilik katkı

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Sektörün istihdamı, geçen yılın mayıs ayına göre 22 bin 576 kişilik artış gösterdi.

Mayıs itibarıyla çalışanların 1 milyon 266 bin 543'ü bina inşaatında, 248 bin 252'si bina dışı yapıların inşasında, 418 bin 461'i ise özel inşaat faaliyetlerinde görev aldı.

Çalışan sayısı bina inşaatında yüzde 1, bina dışı yapıların inşasında yüzde 4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,1 arttı.

Kentsel dönüşüm istihdamı destekledi

Sektör temsilcileri, istihdamda kaydedilen rekor seviyede kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli rol oynadığı görüşünde birleşti.

Temmuz ayı itibarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm süreci devam eden bağımsız bölüm sayısı 276 bini aştı. Uzmanlar bu veriyi, "kentsel dönüşümün güçlü bir ivmeyle sürdüğünün göstergesi" olarak değerlendirmişti.

"Toparlanma istihdam tarafında da sürüyor"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, yaptığı değerlendirmede, mayıs ayındaki rekorun sektörün canlılığını koruduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hepşen, "Bu veri, inşaat sektöründeki toparlanmanın yalnızca üretim tarafında değil, istihdam tarafında da sürdüğünü gösteriyor." dedi.

Alt sektörlerdeki istihdam artışlarının farklılaştığına dikkati çeken Hepşen, "Bina dışı yapı inşaatındaki yüzde 4'lük artış, altyapı ve kamu yatırımlarının etkisini yansıtırken, bina inşaatındaki yüzde 1'lik yükseliş daha sınırlı bir ivmeye işaret ediyor. Özel inşaat faaliyetlerindeki yüzde 0,1'lik artış ise sektörün bazı alanlarındaki temkinli bir görünümün devam ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projeleri, konut satışlarındaki yüksek ivme ve deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetlerinin istihdamı desteklediğini belirten Hepşen, finansman koşullarına ilişkin şunları söyledi:

"Buna karşılık finansman koşullarının halen sıkı olması ve yeni konut üretiminin istenilen hızda artamaması, istihdam artışının daha güçlü gerçekleşmesini sınırlayan faktörler olarak öne çıkıyor"

Yeni projeler ve yaz dönemi üretimi hızlandırdı

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli de sektörün geçmiş yıllara kıyasla üretimini hızlandırdığını söyledi. Keçeli, istihdam artışında hem yeni projelerin hem de kentsel dönüşüm çalışmalarının etkili olduğunu kaydetti.

Mayıs ve yaz aylarının inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönemler olduğunu belirten Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"En dinamik sektörüz, hiç durmadan çalışıyoruz. Şu anda mevsim olarak da en hızlı çalıştığımız dönem. Ruhsat izni verilen daire sayısındaki artış zaten inşaat faaliyetlerinin hızlanacağına işaret ediyordu. İstihdam verileri de bunu gösterdi. Kentsel dönüşümün yanı sıra üretimin artmasının ana nedenlerinden birisi de öngörülebilirliğin artması. Hem döviz hem de maliyet artışlarına ilişkin daha öngörülebilir bir dönemdeyiz."