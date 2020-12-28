Kentsel dönüşüm kredisi 200 bin TL’ye çıkarılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin deprem gerçeğinden hareketle bundan sonraki süreçte daha çok kentsel dönüşüme enerji harcayacaklarını belirterek, “Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, belki TÜFE’ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacağız” dedi. Bakanlığın ‘riskli yapı’ ve ‘riskli alan’da yer alan evlerin dönüşümü kapsamında 125 bin TL’ye kadar düşük faiz desteği sağladığı Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde limiti 200 bin TL’ye çıkarmak için çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, “Hazine ve Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşme çerçevesinde onu çıkarmış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Konuta 2021’de 25 milyar lira

“Kentsel dönüşüm seferberliğimizi ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle daha da hızlandırdık” diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Türkiye’de 9.8 milyon bina, 28.6 milyon konut var. Bunun yaklaşık 6.7 milyonu riskli ve yaklaşık 1.5 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. 2012’den bu yana; 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dönüşüm ile 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021 yılında da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız.”

Fikirtepe’de inşaatlar başlayacak

Fikirtepe’de 60 bin kişiyi ilgilendiren ‘Yeni Fikirtepe Projesi’yle tüm altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlayacaklarını belirten Murat Kurum, “Şubat-mart gibi Fikirtepe’de inşaata başlamamız lazım. 3-4 yılda bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

456 milyarlık gayrimenkul satıldı

Son 11 ayda 2.5 milyon gayrimenkul satıldığını ifade eden Kurum, şunları söyledi: “456 milyar TL'lik işlem hacmiyle yıllık bazda rekora imza atıldı. İstanbul'da 351 bin, Ankara'da 200 bin, İzmir'de 134 bin gayrimenkulün satışının gerçekleştiği Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde, 10 milyon tapu ve kadastro işlemi yapıldı.”

İstanbul’un yükünü Tarımköy azaltacak

Kurum, salgın ve iklim krizi sonrasında insanların şehirlerdeki yığılmanın ne kadar sakıncalı olduğunu anladığını vurguladı. İnsanlarda, şehirden kaçış, kırsal alanda yaşama isteğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Kurum, sektöre, yeni dönemin ihtiyaçlarına göre üretim yapması çağrısında bulundu. İstanbul’un yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, kırsala dönmek isteyenler için Anadolu’da Tarımköy ve ahır projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, “45 ayrı projede 7 bin Tarımköy konutunun yapımını tamamladık. Elazığ’da 1.515, Malatya’da 654 Tarımköy tipi konut ve ahır projesinin çalışmalarını yürütüyoruz” diye konuştu.

Manavda, fırında poşetin yanında kese kağıdı olacak

BAKAN KURUM, 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 17 milyar TL ekonomik kazanç sağlandığını belirterek, “Plastik poşet kullanımını %80 azalttık. Poşet kaynaklı 190 bin ton atığın oluşumunu engelledik. 1.5 milyar TL tasarruf sağladık. Poşet ücretinde değişikliğe gitmiyoruz. Manavlarda, meyve reyonlarında ve fırınlarda ince poşetlerin yanında kese kâğıdı da yer alacak” dedi.