Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı! İşte yeni rakamlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.

İstanbul'da kira yardımı 8 bin liraya çıkacak

Kurum, konuşmasında İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

Kira desteğinin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz."