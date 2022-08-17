Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir konut kampanyası başlatılacağını duyurdu.

Kentsel dönüşümde kira yardımının 1500 liraya çıkarıldığını belirten Kurum, "Eylül-ekim aylarında tüm firmaların katılacağı yeni bir konut kampanyası başlatılacak" dedi.

17 Ağustos depreminin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde açıklamalarda bulunan yeni konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti.

Emlak konut öncülüğünde başlayacak kampayada faiz ve alım desteği olacak. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunda fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 liraya çıkarılacak. 400 baz puan ve 400 bin oranlar ise 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.

Kentsel dönüşüm progelerine yüzde 50 faiz desteği de verilecek