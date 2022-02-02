Kentsel dönüşüme devlet desteğinde limitler güncellendi

DÜNYA - ANKARA

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentsel dönüşüme ilişkin faiz destekli olarak kullandırılan kredilerin bazı kalemlerinde limitler iki katına çıkarıldı.



Buna göre 400 baz puanlık faiz desteği sağlanan güçlendirme kredilerinde üst limit 80 bin liradan 160 bin liraya, 200 bin liralık konut yapım kredisi üst limiti 400 bin liraya çıkarıldı.



Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 1 milyon liradan 2 milyon liraya çıkarıldı.