Kepenkleri indiren restoran zinciri 3 yıl yeniden açılıyor

Bir dönem Japonya’da büyük popülerlik yakalayan ABD’li restoran zinciri Anna Miller’s, 2022’de kapanan son şubesinin ardından üç yıl sonra yeniden mağaza açma kararı aldı. Tokyo’nun prestijli Minami-Aoyama bölgesinde açılacak yeni restoran, markanın Japonya’daki yeniden yapılanma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

32 kişilik oturma kapasitesi

ABD mutfağı ve özellikle turta çeşitleriyle tanınan Anna Miller’s, Japonya’daki yeni restoranını Tokyo Metro Ginza hattındaki Gaienmae İstasyonu yakınında açıyor.

Toplam 166 metrekareden büyük bir alana sahip olan restoran, iki katlı bir binada hizmet verecek ve 32 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak.

Yeni mağaza, markanın Japonya’da en son faaliyet gösteren Tokyo Takanawa şubesinin Ağustos 2022’de kapanmasının ardından açılan ilk fiziksel restoran olacak.

70’lerin Amerika’sını yansıtan konsept

Restoranın iç tasarımı, özellikle 1970’lerin banliyö Amerika’sını yansıtan nostaljik atmosfer üzerine kuruldu. Zemin katta yer alan özel vitrin alanı sayesinde müşteriler paket servis siparişi de verebilecek.

Anna Miller’s Japonya operatörü Imuraya Food Service’in üst düzey yöneticilerinden Masanori Kanae, yeniden açılışa ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Amerikan kültürü ve mutfağını Japonya’daki müşterilerle yeniden buluşturmayı ve onların beğenisini kazanmayı hedefliyoruz."

Marka, Japonya’da ilk mağazasını 1973 yılında Aoyama’da açmış ve uzun yıllar Tokyo’da faaliyet göstermişti.

Son fiziksel şubenin 2022’de kapanmasının ardından marka Japonya’da yalnızca online satış üzerinden faaliyet gösteriyordu.

Yeni restoranın başlangıçta Aralık ayında açılması planlanmıştı, ancak inşaat gecikmeleri nedeniyle açılış tarihi ertelenmişti.