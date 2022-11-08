Kerevitaş’tan 9 ayda 8,5 milyar TL ciro

Kerevitaş, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Kerevitaş’ın 2022 yılı ilk dokuz aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artışla 8,5 milyar TL oldu. Şirketin 2022 yılı ilk dokuz aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

Kerevitaş bünyesinde faaliyet gösteren SuperFresh üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22,9 ciro pazar payına ulaştı. Kerevitaş, Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 63 ciro payına ulaşırken, portföyüne 20’yi aşkın yeni ülke ekleyerek ihracattaki konumunu güçlendirdi.

Altınkılınç: “2022’yi büyümede yeni rekorlarla kapatmayı hedefliyoruz”

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında yüzlerce ürünümüzle ülkemizde ve dünyada tüketicilerin en çok tercih ettiği markalarımızla pazar lideriyiz. Yenilikçi ürünlerimizle, inovasyon ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla tüketicilerin beklentilerini eksiksiz olarak karşıladık. 2022 yılının ilk dokuz ayındaki başarılı sonuçlarımızı ve istikrarlı büyümemizi yılın son çeyreğinde de sürdürerek 2022 yılını büyümede yeni rekorla kapatmayı hedefliyoruz.”