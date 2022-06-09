Kerim Ülker'e 'Yılın Köşe Yazarı' ödülü

Ekonomi medyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde, haberleriyle gündem yaratan medya mensupları belirlendi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Eminönü'ndeki genel merkezinde hibrit olarak düzenlenen törene İTO, TİM, DEİK, ASKON Başkanları ve iş dünyası STK'larının başkanları ile 90'a yakın davetli, Zoom üzerinden de çok sayıda izleyici katıldı.

EGD tarafından, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Turkcell'in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri'nin destek sponsorluğunda düzenlenen 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş birer tebrik mesajı gönderdi.

Törenin açılış konuşmaları EGD Başkanı Recep Erçin, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından yapıldı. Törende sponsorlar Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, Nadir Metal Rafineri CEO'su Burak Yakın adına da Tanyel Yılmaz katıldı.

Avdagiç: Ekonomi gazetecilerine büyük iş düşüyor

Törenin ev sahibi İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında şunları söyledi: "Hemen belirteyim ki, bugün hem böylesine seçkin bir gazeteci topluluğuyla bir arada olmaktan, hem de bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm dünya ve ülkemiz, pandemi ve ardından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Gelişmiş ülkeler ile bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve bütün dünya, ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Tedarik zincirinin kopması, korumacı eğilimler, bölgesel güçlerin tekrar sahneye çıkması gibi gelişmeler, sıkıntıları daha da artırıyor. Elbette hiçbir 'tünel' ebedi değildir. Yine atalarımızın dediği gibi 'Sel gider, kum kalır…' Dolayısıyla bu süreç sonrasında kazananın ülkemiz olması için hepimize ve bilhassa ekonomi gazetecilerine büyük görev düşüyor. Çünkü bu dönemde iş dünyasını ve halkımızı doğru bilgiyle donatıp doğru yönlendirecek olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Başarılı gazetecilere ödüllerini sponsor temsilcilerinin yanında; TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan Aydın, EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak, EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahap Munyar takdim etti. Gecede İTO Başkanı'na plaketini EGD Başkanı Erçin, Özbayraktar'a da plaketini EGD Genel Sekreteri Murat Gülderen takdim etti. Sponsorlara plaketleri EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hakan Güldağ tarafından verildi.

Yılın Köşe Yazarı Ödülü, Kerim Ülker'e

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde ödül alan isimler şöyle:

Yılın Söyleşi/Röportajı ödülü: Şehriban Kıraç/ Cumhuriyet Gazetesi

Yılın Ekonomi Haberi ödülü: Kaan Zenginli/ Türkiye Gazetesi

Yılın Köşe Yazarı ödülü: Kerim Ülker/Dünya Gazetesi

Yılın Ekonomi Programı ödülü: Barış Esen/ BloombergHT

Yılın Radyo Programı ödülü: Serhat Ayan/ Radyo Sputnik

Yılın Araştırma Haberi ödülü: Taylan Büyükşahin/ Sözcü Gazetesi

Yerel Basın ödülü: Kenan Yeşil/ Yeni Bakış Gazetesi

Jüri Teşvik ödülü: Mustafa Orhun Çetin/ Inbusiness Dergisi

Nezih Demirkent ödülü: Şenay Büyükköşdere/ Akşam Gazetesi

Bülent Yardımcı ödülü: Emre Eser/ Hürriyet Gazetesi

Namık Ahıska ödülü: Orhan Orhun Ünal/ Yeni Şafak

Esen Salihoğlu ödülü: Bbarış Cabacı/ İstanbul Ticaret Gazetesi

Barış Bektaş ödülü: Önder Çelik/ Türkiye Gazetesi

Jüri Özel ödülü: Betül Alakent/ Sabah Gazetesi

Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

Vahap Munyar- Ali Çağatay- Rahim Ak- Arif Kızılyalın- Barış Ergin- Hülya Güler- Oya Yalıman- Faruk Erdem- Recep Genel- Murat Gülderen- İbrahim Acar- Talip Yılmaz- Recep Erçin- Yaşar Kızılbağ- Fikri Türkel- İsrafil Kuralay- Günseli Özen- İsmail Özbayraktar- Servet Yıldırım- Ümit Boyner- Sibel Asna- Canan Eraslan - Açıl Sezen- Serpin Alparslan- Sultan Tepe- Yılmaz Yıldız- Çetin Ünsalan- Sedat Yılmaz- Cengiz Halil Çiçek- İdriz Çokal- Celal Toprak- Senur Biçer.