Kermesler için '3 günden fazla sürmesin' talebi

26 Temmuz 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, aylarca satış yapılan kermeslerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu savundu.

Dernek, vakıf, okul gibi kurumların sosyal yardımlaşma gibi amaçlarla açtığı kermeslerin sayısında Kurban Bayramı'na yaklaşılan bugünlerde artış yaşandığına işaret eden Palandöken, "Birçok ilimizde okulların bahçeleri dahi kermes alanına çevrilmiş durumda. Bu pandemi döneminde bu kadar çok ve uzun süreli kermesler aynı zamanda halk sağlığını da tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, kermeslere bölge esnafının da yardımlaşma amacıyla destek verdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu tür kermeslerle toplumda yardımlaşma ve güzel duygular da pekişiyor ancak bu tür kermeslerin yasal izin süreleri 3 gün. 3 gün boyunca herhangi bir kira, vergi ve benzeri bir ödeme yapmadan satış yapabiliyorlar fakat bunu fırsata çevirenler var. 1 hafta, bazen 1 ay, hatta aylarca satış yapmaya devam eden kermesler olabiliyor."

Esnafmış gibi satış yapan bu kermeslere yönelik denetimlerin sıklaştırılmasını ve kermeslerin 3 günden fazla sürmesine müsaade edilmemesini isteyen Palandöken, "Açılışı itibarıyla 3 günü geçen kermes tespit edildiğinde vergi mükellefi yapılmalı." önerisinde bulundu.