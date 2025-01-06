Kervan Gıda Polonya'daki 3 tesisin satışını tamamlandı

İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren şeker ve şekerleme üreticilerinden Kervan Gıda, Polonya'daki Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ve 2 üretim hattını sattığını açıkladı.

Satış süreci tamamlandı

Kervan Gıda, Polonya'da 3 farklı şehirde bulunan tesislerinin satışına ilişkin daha önce duyurulan ön satış sözleşmesinin ardından, 3 Ocak 2025 tarihinde nihai satış sözleşmesinin imzalandığını kamuoyuyla paylaştı.

Kervan Gıda, bu gelişmeyle birlikte Polonya’daki ortağı PWC Odra S.A., yalnızca Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ile çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatlarının satışı üzerine alıcı firma ile anlaştığını ve 3 Ocak 2025 tarihinde nihai satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

KAP'a resmi duyuru yapıldı

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinde sadeleştirme ve gözden çıkarılan üretim proseslerinin gelir getirici şekilde elden çıkarılması amacıyla Polonya'daki bağlı ortaklığımız PWC Odra S.A. ve alıcı bir firma arasında ön satış sözleşmesi imzalandığı 13.09.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. Bu ön satış sözleşmesinede ise Brzeg bölgesindeki arsa ve üzerinde kurulu binalar ile içerisindeki çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatlarının satışa konu ana unsurlar olduğu bildirilmişti.



Ön satış sözleşmesinde bulunan karşılıklı yükümlülükler tamamlanmış olup nihai satış sözleşmesi 03.01.2025 tarihinde imzalanmıştır. İlgili varlıklara ilişkin satış fiyatları gayrimenkullerin ve üretim hatlarının piyasa değerleri ve know-how'a dayalı biçilen değerler sonucunda belirlenmiştir."