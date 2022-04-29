Kesin yapı yasağı olan taşınmazlara ilişkin düzenleme

Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan ve imar planında kesin yapı yasağı getirilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampa edilebilecek.

Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde kalan yapı yasaklı taşınmazların Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeye göre, koruma amaçlı imar planında kesin yapı yasağı getirilen, tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde mekânsal planlar ile kesin yapı yasağı getirilen hassas zon sınırları içinde kalan, Çevre ve şehircilik il müdürlükleri tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampa edilebilecek. Yönetmeliğin önceki halinde yer alan "orman rejimine tabi olmayan koruma alanları" ibaresi bu düzenlemeyle madde metninden çıkarıldı.

Yapı yasaklı taşınmazlardan hangilerinin trampa programa alınacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvurular göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Bedel tespitinde sit alanı olmadan önceki durumu dikkate alınacak

Trampaya konu taşınmazların bedellerinin tespitinde, tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgesi ilan edilmeden önceki fiili ve hukuki durumları dikkate alınacak.

Bu taşınmazların sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılarına değer takdir edilmeyecek. Trampa yapılsa dahi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce verilen süre içinde malik tarafından sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilecek.

Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmının bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli olup olmadığının tespiti, bundan sonra Maliye Bakanlığı yerine Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yerinde belgelendirilerek trampaya konu edilebilecek.