KESK, kamu işçileri için zam talebini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), kamu çalışanları toplu sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildireceği taleplerini duyurdu.

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye çıkarılmasını, diğer memur maaşlarının, ek ödemelerin yansımasıyla en az yüzde 45,4 artırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Bozgeyik, konuya ilişkin açıklamasında, 2021 toplu sözleşme sürecinde, yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınması, öncelikle 2022 yılı için, son iki yılda TÜRK-İŞ tarafından açıklanan yoksulluk sınırı ile memur maaşı arasında oluşan yüzde 8,5 oranındaki kaybın giderilmesi, ardından maaşların en son açıklanan haziran 2021 TÜFE ve yurt içi ÜFE ortalamasında artırılması ve yüzde 3 refah payı eklenmesini talep etti.

Kamu emekçilerinin son iki yılda, yoksulluk sınırı verilerine göre yüzde 8,5 reel gelir kaybı yaşadığını belirten Bozgeyik, "Yaşanan reel gelir kayıplarının giderilmesi için, net maaşı 4.810 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının AGİ hariç 5.219 TL'ye yükseltilmesi TÜFE ve ÜFE verileri ortalamasında ücret artışı ile yüzde 3 refah payı Sonuç olarak 2022 yıl için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43,5 artış yapılmasını, hali hazırda 408,67 TL olan aile yardımının asgari aylık gıda harcaması olan 707,50 TL'ye çıkarılmasını, 2023 yılı için 2022 yılında gerçekleşen TÜFE ÜFE ortalaması üzerine 3 puan refah payı verilerek maaş hesabının yapılmasını istiyoruz.” açıklamasında bulundu.