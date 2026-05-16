Kevin Warsh pratik monetarizm ilkeleriyle FED yönetimini devralıyor

Federal Rezerv'in (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh, kendisini 1963 yılında "enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur" diyen ekonomist Milton Friedman'ın bir öğrencisi olarak tanımlamıştı. Bu ifade, sürekli fiyat artışlarının aşırı parasal genişlemeden kaynaklandığını savunan monetarizm teorisinin temel ilkesini oluşturuyor. Günümüzde bu yaklaşım, geleneksel kuralların ötesine geçerek pratik monetarizm olarak adlandırılan yeni bir çerçeveye zemin hazırlıyor. Enflasyonun düşürülmesi için ekonomide dolaşımdaki para miktarının azaltılması gerekliliği öne çıkıyor.

Ekonomik gelişmeler, Milton Friedman'ın parasal genişleme ve enflasyon arasındaki ilişkiye yönelik tezlerini doğrulamıştı. FED, ABD Kongresi tarafından 2020 ve 2021 yıllarında harcanan trilyonlarca dolara eşlik eden hızlı para büyümesini dikkate alarak faiz oranlarını daha erken artırmayı tercih etmemişti. Bu durum, salgın sonrası dönemde yaşanan enflasyonist baskıların daha yüksek seviyelere ulaşmasına neden olmuştu.

FED bünyesindeki ve dışındaki ekonomistler, nakit, vadesiz ve vadeli mevduat ile para piyasası fonlarını kapsayan M2 para arzı büyümesini uzun süre takip etmemişti. Para arzı büyüklükleri ile enflasyon arasında korelasyon kuran monetarizm yaklaşımı, fiyatların hızlandığı dönemlerde önem kazanıyor. Enflasyonun 1980 yılları boyunca gerilemesiyle birlikte bu doktrine olan ilgi azalmıştı. Modern piyasa koşullarında ise bu ilkeler pratik monetarizm yaklaşımı altında yeniden yapılandırılıyor.

Para arzı göstergelerinin enflasyon üzerindeki etkileri

Kevin Warsh, 2025 yılında Hoover Kurumu ile gerçekleştirdiği mülakatta FED politika toplantısı tutanaklarında paranın enflasyonun nedeni olarak geçmediğini belirtmişti. Günümüzde ekonomistler ve politika yapıcılar, para büyümesi ile enflasyon arasındaki bağın geçerliliğini yitirdiğini savunmaktadır. Bu görüş, merkez bankalarının para arzı verilerini göz ardı etmesine yol açmaktadır.

Jerome Powell, 2021 yılının Şubat ayındaki Senato oturumunda M2 büyümesinin ekonomik görünüm üzerinde önemli bir etkisi olmadığını ifade etmişti. Jerome Powell, monetarizm öğretisinin geride bırakılması gereken bir unsur olduğunu savunmuştu. Bu yaklaşım, para arzundaki genişlemenin fiyat istikrarı üzerindeki risklerinin arka plana itilmesine neden olmuştu.

Bu dönemde FED'in takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yüzde 2 hedefinin altında seyretmekteydi. Ancak 2021 yılındaki bu açıklamaların ardından enflasyon hızla yükselerek 2022 yılının Haziran ayında yüzde 8 seviyesine yaklaşmıştı. Yüksek enflasyon, özellikle düşük gelirli hanehalklarının alım gücünü doğrudan olumsuz etkilemişti.

Pratik monetarizm yaklaşımının faiz politikalarına yansıması

Kevin Warsh, 2026 yılının Nisan ayındaki Senato onay duruşmasında para arzı sinyallerinin göz ardı edilmesini eleştirdi. Eski FED yetkililerinden Paul Volcker'ın görüşlerine atıfta bulunan Kevin Warsh, para büyümesinin enflasyon üzerindeki etkilerini önemli bir gösterge olarak nitelendirdi. Kevin Warsh, enflasyonun para ile ilişkisi olmadığını düşünmek için seçkin bir kurumdan doktora derecesine sahip olmak gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda pratik monetarizm, para arzı kontrolünü faiz politikasıyla birleştiren güncel bir model sunuyor.

Kevin Warsh, para büyümesi ile enflasyon arasındaki bağı savunmasına rağmen sabit oranlı para arzı büyümesi politikasını talep etmedi. Bunun yerine FED'in 1990 yıllarından bu yana uyguladığı faiz belirleme mekanizmasını kabul etti. Bu sentez, geçmişin dersleri ile günümüzün finansal normlarını bir araya getiren pratik monetarizm kavramını oluşturmaktadır. Bu çerçevede pratik monetarizm, yeni dönem para politikalarının temel belirleyicisi olarak görülüyor.

Yeni para politikası anlayışı, Kevin Warsh'ın yükselen enflasyonu düşürme ve faiz oranlarını daha makul seviyelere çekme hedeflerini destekliyor. Pratik monetarizm prensipleri, merkez bankasının fiyat istikrarı sağlama sürecinde operasyonel bir rehber görevi görüyor.

Bilanço küçültme stratejisinin makroekonomik sonuçları

FED Başkanı olarak Kevin Warsh'ın öncelikli hedefini enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri çekmek oluşturuyor. Senato duruşmasında dile getirilen merkez bankası bilançosunun küçültülmesi hedefi, bu süreci daha karmaşık bir yapıya büründürmekte. Bilanço büyüklüğünün azaltılması, geçmiş kriz dönemlerinde uygulanan genişlemeci adımların dengelenmesini gerektiriyor.

Bilançonun daraltılması, 2008 ve 2020 resesyonları döneminde başlatılan parasal genişleme programlarının etkilerini dengelemeyi amaçlıyor. Kevin Warsh, varlık alımlarının acil durumlar dışında sürdürülmesinin ABD Hazine Bakanlığı maliye politikalarına müdahale riski barındırdığını belirtti.

Bilanço küçültme yoluyla yapılacak sıkılaştırmanın, uzun vadede faiz oranlarının aşağı çekilmesine imkan tanıyacağı öngörülüyor. Bankacılık sisteminden likidite çekilmesi para büyümesini yavaşlatırken, para arzı göstergelerinin izlenmesi pratik monetarizm kapsamında istihdam ve gelir büyümesini koruyarak enflasyonu hedefe yaklaştırmayı sürdürüyor.

Para arzı trendlerinin yakından izlenmesi, FED'in makroekonomik dengeleri koruma kabiliyetini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda pratik monetarizm ilkelerinin uygulanması, yıllık enflasyon patikasının kalıcı olarak yüzde 2 seviyesine gerilemesini sağlayacak yapısal bir dönüşümü destekliyor. Likidite yönetimi ve faiz politikası arasındaki bu yeni denge, küresel piyasalardaki aylık ve yıllık fiyatlama eğilimlerini belirleyen temel unsur haline geliyor.