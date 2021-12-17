KFMİB Başkanı Sevinç’ten fındık maliyetlerine ilişkin açıklama

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık maliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında bir kilo fındık maliyetinin 17 lira olarak açıklamasının sezon başlamadan önce bazı kesimlerin maliyetleri yüksek göstererek açıklanacak alım fiyatları üzerinde baskı yarattığının açık bir göstergesi olduğunu aktardı.

Bu tür manipülasyonların sektöre zarar verdiğini kaydeden Sevinç, fındık maliyetleri açıklanırken bu maliyetlerin aynı zamanda bir rekabet unsuru olduğunun da unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Sevinç, devamında şunları söyledi: “Dolayısıyla kişi, kuruluş ve paydaşlar; maliyet açıklarken gözden kaçırmaması gereken çok önemli bir başka husus, rakiplerimiz konumunda bulunan diğer üretici ülkelerin maliyetleri. Temel hedefimizin fındık üretim maliyetlerinin mutlaka düşürülmesi olması iken ülkemizdeki maliyetlerin çeşitli gerekçelerle olduğundan daha da yüksek gösterilmesi, daha düşük maliyetlere sahip rakip üretici ülkelerde üretim artışına yol açacağı gibi dünya fındık ticaretinden aldıkları payın büyümesine de vesile olacak. Günü kurtarmak adına manipülatif amaçlarla açıklanacak gerçek dışı fındık maliyetlerinin orta/uzun vadede ülkemizin ve üreticilerimizin menfaatleri ile de ters düşeceği tartışma götürmez bir realite.”