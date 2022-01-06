KFMİB: İhracat rekoru için fındık arzı kesintiye uğramamalı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye’nin geçen yıl gerçekleştirdiği 344 bin 370 tonluk iç fındık ihracatının Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 689 bin ton kabukluya tekabül eden iç fındık ihracatının rehavete kapılmadan doğru analiz edilerek, sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Sevinç, yüksek tonajdaki ihracatın ancak üretim, yani rekolte artışıyla sağlanabileceğine dikkat çekti. 2021’deki yüksek rekolte ile ihracat rekoruna ulaşıldığını, 2022 yılında da bu artışın devam etmesini beklediklerini vurgulayan Sevinç, şunları kaydetti: “2022 rekoltesi ile yeni rekorlar kırmaktan şüphe duymuyoruz. Bu yıl ürünü için henüz çok erken olmakla beraber hava şartları şimdiden mükemmel geçiyor. Bu yeni bir rekorun habercisi olacaktır. Özellikle elinde stok bulunduran başta TMO olmak üzere tüm kesimleri, piyasaya fındık arzının kesintiye uğratılmasının bütün paydaşların aleyhine olacağı konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz.”