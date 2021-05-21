KGF, 2020'de KOBİ'lere 163 milyar liralık kefalet desteği sağladı

Kredi Garanti Fonu (KGF), geçen yıl koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin azaltılması amacıyla KOBİ'lere "ticari", bireysel kullanıcılara da "ihtiyaç" kredilerinde kefalet sağlayarak destek oldu.

KGF'nin verilerine göre, kurum, 2020 yılında 25 kefalet programı ve muhtelif projeler için ulusal ve uluslararası çapta 81 yeni protokol ve zeyilnameye imza attı.

COVID-19 salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında geçen yıl kredi garanti fonlarına sağlanan kefalet desteği tutarı 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılırken, kefalet hacmi de 250 milyar liradan 500 milyar liraya yükseltildi. Bu doğrultuda reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeni destek paketleri şirketlere önemli finansman imkanları sağladı.

Bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 29 banka ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kefalet protokolü yapılarak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geçen yıl 11 yeni destek paketi oluşturuldu.

Ayrıca, geçen yıl meydana gelen doğal afetlerden etkilenen işletmelere, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen birçok protokol imzalanarak kefalet destekleri verildi.

Bu dönemde Kurum ilk defa ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilere de kefalet desteği sağladı.

Böylelikle, KGF tarafından 2020 yılında 286 bin 773 KOBİ'nin kullandığı 203 milyar 404 milyon liralık ticari kredi için 163 milyar 30 milyon lira kefalet imkanı sunuldu.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında da geçen yıl 7,5 milyon bireysel kullanıcının talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucu yaklaşık 7 milyon kişinin 41 milyar 639 milyon lira kredisine karşılık 33 milyar 495 milyon lira kefalet desteği verildi.

Bu kapsamda, KGF'nin faaliyete başladığı 1994 yılından 2020 yıl sonuna kadar tüm kefalet uygulamalarında 8,4 milyon kullanıcının talebi değerlendirilerek 7 milyon 783 bin 950 kullanıcı, 673 milyar 422 milyon lira krediye karşılık 572 milyar 261 milyon lira kefaletle desteklendi.

Ticari kredi kefaletlerinin sektörel ve bölgesel dağılımı

Ticari krediler için sağlanan kefalet tutarlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 212 milyar 418 milyon liranın (yüzde 39) ticaret ve hizmet, 203 milyar 158 milyon liranın (yüzde 38) imalat sanayisi, 52 milyar 786 milyon liranın (yüzde 10) inşaat sektörü için sağlandığı görüldü.

KGF'nin kefaletle kullandırdığı ticari kredilerde, Marmara Bölgesi yüzde 43 payla kefalet tutarını 233 milyar 514 milyon liraya yükselterek ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 17 payla İç Anadolu Bölgesi izledi.

Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,38 oldu

Kullandırılan ticari kefaletlerin toplam 12 milyar 842,6 milyon lirası tahsili gecikmiş alacağa dönüşürken, 2019 yıl sonunda yüzde 2,26 olan takibe dönüşüm oranı geçen yıl sonunda yüzde 2,38 olarak gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacağa dönüşen tutarın yüzde 5,1’i öz kaynak, yüzde 94,9’u ise Hazine destekli ticari kefaletlerden oluştu.

Tahsili gecikmiş alacaklardan yapılan tahsilatlar da yıllar itibarıyla giderek artış gösterdi. Geçen yıl sonuna kadar öz kaynak destekli tahsili gecikmiş alacaklardan toplam 236,4 milyon lira, Hazine destekli tahsili gecikmiş alacaklardan ise toplam 604,8 milyon lira anapara tahsilatı sağlandı.