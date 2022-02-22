KGF destekli paketlere başvurular başladı

ANKARA (DÜNYA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Hazine finansmanlı, toplamda 60 milyar TL’lik desteğin verileceği 3 ayrı KGF destekli kredi paketinde başvurular başladı. KGF’den verilen bilgide, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı KGF kefaletli Yatırım Destek Paketi, İhracat Destek Paketi ve İşletme Harcamaları Destek Paketi başvuruları bugün itibariyle (22 Şubat) başladı.” denildi.

Yatırım Destek Paketi

KGF destekli kredilerden “Yatırım Destek Paketi’nden yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler yararlanabilecek. Yatırım yapmak isteyen tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanmak üzere 120 aya kadar vadeli kredi alabilecekler. KOBİ’ler için toplam 35, KOBİ dışı işletmeler için ise 100 milyon TL’ye kadar kredi çekmek mümkün olacak. Kadın girişimci KOBİ’ler yüzde 90, diğer KOBİ’ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 oranında kefaletten yararlanabilecek.

İhracat Destek Paketi

İhracat Destek Paketi’nden ise ihracat potansiyeli bulunan KOBİ’ler yararlanacak. İşletmeler en fazla 6 ay ödemesiz dönem kullanabilecek. Ödemesiz dönem dahil 24 aya kadar vade yapılabilecek. Kredi üst limiti, işletmenin segment ve cirosuna göre değişiyor. En üst kademede en fazla 25 milyon TL kredi kullanılabilecek. Halen ihracatçı olan KOBİ’lere yüzde 90, potansiyel ihracatçı KOBİ’lere yüzde 85 oranında kefalet verilecek.

İşletme Harcamaları Paketi

Yeni bir paket olan “İşletme Harcamaları Destek Paketi” ise KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturuldu. KOBİ’ler en fazla 5 milyon TL, KOBİ Dışı işletmeler ise en fazla 20 Milyon TL tutarında kredi alabilecek. Ticari kredi kartları ve Debit/Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ’ler için yüzde 80, KOBİ Dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi.