KGF Genel Müdürü görevinden ayrıldı
Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, görevinden ayrıldı.
Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İsmet Gergerli, görevlerinden ayrıldı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Bankacılığa Pamukbank’ta başladı. Kurumsal şubelerde pazarlama ve kredi bölümlerinde görevler aldı. Girişimci Krediler Bölüm Müdürlüğü yaptı. 2005-2011 yılları arasında Halkbankası’nda Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı, Esnaf ve Küçük İşletmeler Bankacılığı Daire Başkanlığı, KOBİ Pazarlama Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011-2015 döneminde ise Halkbankası Ankara 3. Bölge Koordinatörlüğü ve İstanbul 1. Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.
2008-2011 döneminde Kredi Garanti Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.