KGF: Günde 4 bin başvuru değerlendiriyoruz

29 Mart 2019

Kredi Garanti Fonu (KGF), kefalet protokollerinin bugün sona erdirileceği ve yeni başvuru alınmayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurum tarafından bankalara gönderilen ve iddialara dayanak olarak gösterilen duyuruya ilişkin açıklama yapan KGF; duyuruda, limiti kalmayan ve uzun süredir başvuru alınmayan kefalet desteği projelerine başvuru ekranlarının kapatılacağı ve böylece bu projelerde atıl kalan küçük limitlerin toplanıp diğer projeler kapsamında işletmelere kullandırılmak üzere bankalara dağıtılacağı bilgisinin yer aldığını belirtti.

Açıklamada, halihazırda Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında limiti olan "KOBİ Değer 2" projesinin başvurularının sürdüğüne işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar yaklaşık 35 bin işletmeye 15,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmış ve bu proje kapsamında kullanıma hazır 9,3 milyar lira limit bulunmaktadır. 2019 Ocak ayından itibaren toplam 119 bin 710 işletmeye 43,1 milyar lira tutarında kredi kullandırımına kefalet sağlanmıştır. 2017 yılından bu yana 676 bin 777 işletmenin 340,5 milyar lira tutarında kredisine kefalet desteği sağlanmış olup, bu kredilerin yüzde 36'sı kapanmış ve toplam kredilerin tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir. Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve halen günlük ortalama 4 bin adet başvuru tarafımızca değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA