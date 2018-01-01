KGF kredilerine düzenleme

01 Ocak 2018

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KGF kefaletinden yararlanabilmek için KOBİ vasfına sahip işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçiler ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmelerin kredilerinin, krediye başvuru sırasında donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve izlenen alacaklar niteliğinde bulunmaması gerekecek.

Vade süresi asgari 6 ay, azami 5 yıl olan işletme kredilerinde anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıl olacak. Asgari vadesi 6 ay, azami vadesi 10 yıl olan yatırım kredilerinde ise anapara ödemesiz dönem en fazla 3 yıl olarak uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilecek, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave yapılabilecek.

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu nedenle belirtilen vade sürelerinin aşılması durumunda, azami sürelere en fazla 36 ay eklenebilecek. Kredilerin 36 ay şartına uyulmak suretiyle birden fazla kez yapılandırılması söz konusu olabilecek.

Hazine Müsteşarlığı, daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen azami kredi vadesini ve anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranını belirleyebilecek ve değiştirebilecek.

Müsteşarlık, işletme hesabındaki tutarın 25 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına hesap bakiyesi 250 milyon lirayı geçmeyecek şekilde destek hesabı aracılığıyla aktarım yapabilecek.

KGF, destek hesabına aktarılan tutarın tamamını en geç takip eden iş günü işletme hesabına aktaracak.

Müsteşarlık ve KGF arasında imzalanan protokoller kapsamında KGF tarafından verilmiş kefaletler aynı koşullarda devam edecek.

Kaynak: AA