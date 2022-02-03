KGF kredisi kullanan firmalara yakın takip

Mehmet KAYA

Uygulamaya alınan 60 milyar lira hacimli Hazine destekli yeni kefalet programı kapsamında kullandırılan krediler için takip mekanizması oluşturuluyor. Hazine destekli KGF kefalet programı kapsamında verilecek kredileri kullanan şirketlerin kamuya verdiği çeşitli beyannamelere yönelik dönemsel incelemeler yapılması planlanıyor. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, ihracattaki değişim, alınan yatırım teşvik belgeleri, vergi kayıtları üzerinden dönemsel olarak inceleme yapılacağı, hedefin kredi kullanan bütün şirketler olarak belirlendiği kaydedildi.

Ekonomik destek iklimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kefalet programına yönelik yaptığı açıklamada, kredilerin amacına uygun değerlendirilip-değerlendirilmediğinin izleneceğini açıklamıştı. Erdoğan, “Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım üretim istihdam ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Daha önce de Hazine destekli KGF kredilerinin amacına uygun kullanılmadığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Firmalardan belge istenecek

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, kredilerin kullandırılmasından sonra bir izleme mekanizması oluşturuluyor. Buna göre, kredi kullanan kuruluşların hangi paketten yararlandıysa ona uygun bir uzaktan izleme yapılacak. Yatırım kredilerinde alınan teşvik belgeleri veya makine-teçhizat yatımlarına ilişkin alımlar izlenecek. Gerekli görülmesi halinde, bankalar aracılığıyla ya da doğrudan firmalardan belge istenecek. İhracata ilişkin olarak ise kredi kullanan firmaların ihracatçı birliği ya da gümrükler aracılığıyla ihracatları takip edilecek. Uzaktan izlemelerde riskli görülen firmalardan belge istenecek.

Kredibilite de yükselecek

İzleme mekanizmasının tam kontrol niteliğinde olmayacağı ancak verilere dayalı olarak risk belirlenmesiyle firma bazına kadar indirilmesinin planlandığı kaydedildi. Yatırım ve ihracat paketi yanında, KGF kredi kapsamına alınan “işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğinin” firmaların her türlü işleminde kayıtlılığının artırılarak bilançoların gerçek durumu göstermesine yönelik olduğu vurgulandı. Böylece bankalar nezdinde firmaların kredibilitesinin yükseleceği kaydediliyor.