KGF, MB ile kredilerin ‘etki analizi’ni yapıyor
Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, verilen kredilerin etki analizini Merkez Bankası ile birlikte yaptıklarını açıkladı. Gergerli, veriler ışığında, KGF kredilerinin sonuçlarını değerlendireceklerini söyledi.
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