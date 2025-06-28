KGF: Zombi şirketlere kefalet verilmiyor

KGF'nin bir anonim şirket konumun­da bulunduğunu anlatan Özegen, "KGF, kâr amacı taşımamaktadır. Ana söz­leşmesindeki temel pren­sip, kullandırdığı kefalet­lerin yüzde 70'ini KOBİ ve küçük işletmelere kullandırmak zorunda­dır" ifadelerini kullandı.

“KGF banka değildir”

Özegen, ticari faaliyet gösteren KO­Bİ'lerin bankaya müracaat ettiklerini dile getirerek, "Zombi dediğimiz ba­tık şirketin, bankanın skorlamasında krediye erişme imkanı yok. Dolayı­sıyla KGF tarafından, batık şirketle­re kefalet verilmiyor. Banka böyle bir müşteriyi zaten sistem olarak bize ge­tirmiyor" diye konuştu. KGF'nin ban­ka olmadığının altını çizen Özegen, bankaların skorladığı, ticari kredi al­maya hakkı olan müşteriye, eğer ilgili KGF paketinin koşullarına uygunsa kefalet verdiklerini söyledi. Özegen, sadece on binde üç işlem komisyonu aldıklarını ifade ederek, KGF kefale­tiyle kullandırılan kredilerin öden­mediğinde devlet bütçesinden kar­şılanmadığını vurguladı. Özegen, "Hazine garantisi bizim öz kaynakta yüzde 4. Yani KGF kefaleti verdiğimiz bir firma, banka tarafı­na eğer o paranın tamamı ödenmemiş olduğunda biz sadece yüzde 4'ünü taz­min ediyoruz. Dolayısıyla KGF'nin devlet kaynak­larına getirdiği bir yükten söz edilemez” diye konuştu.

Destek alanın istihdamı artıyor

Özegen ayrıca, “Her 1 milyon li­ralık KGF kefaletiyle krediye eriş­miş bir firma ile bunun ikizi olan ke­faletten yararlanmamış firmaları karşılaştırılmış. Bu ölçeğe bakıldı­ğı zaman veriler gösteriyor ki KGF desteği sağlanan firmalar istihdam­larını ortalama yüzde 17, satışlarını ise yaklaşık yüzde 70 artırıyor. Ay­nı zamanda bu firmaların kredi te­merrüt oranlarında da 0,6 puan dü­şüş var. KGF kefaletiyle krediye ula­şamayan firmalarda yüzde 45 gibi temerrüde düşme riski, yani artık o firma maalesef bir süre sonra batı­yor” bilgilerini verdi.