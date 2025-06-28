KGF: Zombi şirketlere kefalet verilmiyor
Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, KGF'nin müşteri tercihi yapmadığına işaret ederek, "KGF olarak hangi müşteriye kefalet vereceğimizin tercihini biz yapmıyoruz, krediyi de biz vermiyoruz, bankalar veriyor" dedi.
KGF'nin bir anonim şirket konumunda bulunduğunu anlatan Özegen, "KGF, kâr amacı taşımamaktadır. Ana sözleşmesindeki temel prensip, kullandırdığı kefaletlerin yüzde 70'ini KOBİ ve küçük işletmelere kullandırmak zorundadır" ifadelerini kullandı.
“KGF banka değildir”
Özegen, ticari faaliyet gösteren KOBİ'lerin bankaya müracaat ettiklerini dile getirerek, "Zombi dediğimiz batık şirketin, bankanın skorlamasında krediye erişme imkanı yok. Dolayısıyla KGF tarafından, batık şirketlere kefalet verilmiyor. Banka böyle bir müşteriyi zaten sistem olarak bize getirmiyor" diye konuştu. KGF'nin banka olmadığının altını çizen Özegen, bankaların skorladığı, ticari kredi almaya hakkı olan müşteriye, eğer ilgili KGF paketinin koşullarına uygunsa kefalet verdiklerini söyledi. Özegen, sadece on binde üç işlem komisyonu aldıklarını ifade ederek, KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerin ödenmediğinde devlet bütçesinden karşılanmadığını vurguladı. Özegen, "Hazine garantisi bizim öz kaynakta yüzde 4. Yani KGF kefaleti verdiğimiz bir firma, banka tarafına eğer o paranın tamamı ödenmemiş olduğunda biz sadece yüzde 4'ünü tazmin ediyoruz. Dolayısıyla KGF'nin devlet kaynaklarına getirdiği bir yükten söz edilemez” diye konuştu.
Destek alanın istihdamı artıyor
Özegen ayrıca, “Her 1 milyon liralık KGF kefaletiyle krediye erişmiş bir firma ile bunun ikizi olan kefaletten yararlanmamış firmaları karşılaştırılmış. Bu ölçeğe bakıldığı zaman veriler gösteriyor ki KGF desteği sağlanan firmalar istihdamlarını ortalama yüzde 17, satışlarını ise yaklaşık yüzde 70 artırıyor. Aynı zamanda bu firmaların kredi temerrüt oranlarında da 0,6 puan düşüş var. KGF kefaletiyle krediye ulaşamayan firmalarda yüzde 45 gibi temerrüde düşme riski, yani artık o firma maalesef bir süre sonra batıyor” bilgilerini verdi.