KGF'de bakiye limiti 10 katına çıktı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Finansman darboğazını aşmak için Merkez Bankası ve banka yöneticileriyle çok sık bir araya gelen reel sektöre çok tatmin edici cevaplar verilmese de, önümüzdeki dönemde Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredi musluklarını yeniden açabilmesinin ön adımı atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KGF kefalet üst limiti 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi. Başka bir ifade ile KGF’nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarılmış oldu. 5 Ağustos itibarıyla KGF’nin kefalet hacmi 580 milyar lira, kullandırılan kredi tutarı ise 687 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda yapılan değişik 13 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın 4. maddesinin 2. Fıkrasının b bendinde değişiklik yapılarak, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanunun geçici 20. Maddesinde öngörülen limitin 10 katına endekslendi.

4749’un geçici 20. Maddesi, Hazine ve Maliye Bakanı’na kredi garanti kurumlarına 100 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılması konusunda yetki veriyordu. Yapılan bu değişiklikle birlikte KGF’nin verebileceği kefalet limiti kendisine aktarılacak kaynağın 10 katı ile sınırlandırıldı. Bakiye tutarının hesaplanmasında, döviz krediler için verilen kefaletlere KGF tarafından onay verildiği tarihteki kurlar esas alınacak.

Üst limit kanuna endekslenmiş oldu

Bu değişiklik öncesinde, yönetmeliğin KGF tarafından verilebilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarları, 4749 sayılı kanuna doğrudan endekslenmiyordu. Yönetmeliğin 4.maddesinin 2. Fıkrasının b bendinde, KGF kefaletlerinin toplam bakiye tutarının 500 milyar lirayı, Hazine’den KGF’ye aktarılacak tutarın ise 50 milyar lirayı aşmaması öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yönetmeliğin 4.maddesindeki limit içeren rakamlar çıkarılmış oldu. Kredi hacmi yılbaşından bu yana 64 milyar lira arttı Kefalet limiti 1 trilyon liraya çıkarılan KGF’nin kefaletiyle yılbaşından bu yana kullandırılan kredi hacmi 64 milyar lira arttı.

2021 yılı sonu itibarıyla 623 milyar lira düzeyinde olan kredi hacmi, ilk çeyreğin sonunda 649 milyar liraya yükseldi. Kredi hacmi, Nisan sonunda 670 milyar, Mayıs’ta 677 milyar, Haziran’da 683 milyar, Temmuz’da 686 milyar olurken, 29 Temmuz-5 Ağustos arasındaki iki haftalık dönemde ise 1 milyar lira daha artarak 687 milyar liraya yükseldi. Öte yandan 2020 yılında 300 milyar liraya kadar yaklaşan risk bakiyesi ise 2022’ye 176 milyar lira ile başladı. Mayıs sonunda 195 milyar lira olan risk bakiyesi, 5 Ağustos itibarıyla 189 milyar liraya geriledi.